Itt a lista, ezekért kaphatunk büntetőpontot, ez az, amit nem akarunk összegyűjteni

Mikor kaphatunk büntetőpontot?

Kérdéseinkkel dr. Bérczes Tamás ügyvéd, közlekedési szakjogászhoz fordultunk, akitől a következőket tudtuk meg:

Nagyon fontos, hogy ha megvalósul a szabályszegés, akkor az előéleti pont automatikusan jár, a hatóságnak pedig nincs mérlegelési jogköre. Ez azt jelenti, hogy nincs mentség. Megtörtént a szabályszegés? Igen vagy nem? Ha igen, akkor jár a pont, mindegy, hogy miért történt

- mondta.

Mennyi pont kell, hogy elvegyék a jogosítványt?

Ha 18 büntetőpontot valaki, akkor az a következmény, hogy 6 hónapig szünetelni fog a vezetési jogosultsága. Itt is érvényes az, hogy nincs mentség, ha valaki ezt eléri, lehet ő buszsofőr vagy taxis személyszállító sofőr, akkor sem vezethet ezalatt az idő alatt, ha ebből él.

Le is lehet kérdezni, hány büntetőpontunk van

A büntetőpontok lekérdezése lehetséges, ügyfélkapu azonosítás után mindenki le tudja kérdezni, hány pontja van. Ha valaki tudja, hogy lehet büntetőpontja, de bizonytalan a számában, akkor ezt érdemes s megtenni, hiszen például két piros lámpán való áthajtás esetén máris rezeg a léc.

El lehet tüntetni a büntetőpontokat?

A büntetőpontok három év után évülnek el maguktól.

Számuk csökkenthető viszont hamarabb is utánképzés igénybevételével.

Az előéleti pontokat nyilvántartó szerv értesíti, ha az illető elérte a 13 pontot (akinek van ügyfélkapuja, az ott értesülhet), és ezután lehet elkezdeni a számuk csökkentését a képzésen való részvétellel.

Ezekért jár büntetőpont

Büntetési tétel Büntetőpont Segítségnyújtás elmulasztása 11 Közúti veszélyeztetés 11 Közúti baleset okozása 9 Járművezetés ittas állapotban 11 Járművezetés bódult állapotban 11 Járművezetés tiltott átengedése 11 Cserbenhagyás 11 Járművezetés az eltiltás tartama alatt 6 Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése 6 A közúti közlekedés rendjének megzavarása 5 A közúti közlekedés rendjének megzavarása; könnyű testi sértés okozása esetén 6 Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkező részére) 5 Irányjelzés szabályainak megszegése 3 Bekanyarodási szabályok megsértése 3 Megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópálya úttestjén és leállósávján autóúton és vasúti átjáróban 6 Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül 2 Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt 6 Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza 6 A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása 6 Megállás vasúti átjáróban 6 Gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése 6 A gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak használatának elmulasztása 3 Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben 3 Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése 3 A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül 5 Jobbra tartási kötelezettség megsértése 1 Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás 2 A megengedett legnagyobb sebesség túllépése 4–8 (a sebességtúllépés mértékének függvénye) Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése 8 Az autópálya leállósávján történő haladás 6 A behajtás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése 4 A kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése 4 A forgalomirányító fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség megszegése 8 Biztonsági öv használata nélküli közlekedés lakott területen belül és kívül 3 Biztonsági öv használata nélküli közlekedés autópályán és autóúton 5 Engedély nélkül személygépkocsival végzett közúti közlekedési szolgáltatás 9

Forrás: vezess.hu