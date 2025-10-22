2 órája
Sokkoló eset egy borsodi kollégiumban – Felügyelő verte a diákot
Kollégiumi felügyelő ellen emeltek vádat egy diák bántalmazása miatt. A bűncselekmény egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei oktatási intézményben történt.
Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki kollégiumi felügyelőként bántalmazott egy kiskorú diákot. A vádlottal szemben közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette és más bűncselekmény miatt indult eljárás.
Csonttöréssel végződött a vita – A vád súlyos testi sértés
A bűncselekmény részletei
A vádirat szerint a férfi 2024 novembere és 2025 márciusa között dolgozott egy borsodi kisvárosban működő középfokú intézmény kollégiumában. Majd 2025 márciusának második felében éjszakai szolgálatot látott el, amikor a késő esti órákban szóváltásba keveredett az egyik szobában lakó kiskorú diákkal.
A vita során a felügyelő hátra csavarta a fiú kezét, miközben többször is tarkón ütötte. A diák a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Az ügyészség szerint
A vádlott a cselekményt szolgálat közben, közfeladatot ellátó személyként követte el a bűncselekményt, mivel munkaköre ellátása során járt el a kollégiumban.
A büntetlen előéletű férfi ellen az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.
