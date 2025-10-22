Sokkoló eset egy borsodi kollégiumban – Felügyelő verte a diákot

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A bűncselekmény részletei

A vádirat szerint a férfi 2024 novembere és 2025 márciusa között dolgozott egy borsodi kisvárosban működő középfokú intézmény kollégiumában. Majd 2025 márciusának második felében éjszakai szolgálatot látott el, amikor a késő esti órákban szóváltásba keveredett az egyik szobában lakó kiskorú diákkal.

A vita során a felügyelő hátra csavarta a fiú kezét, miközben többször is tarkón ütötte. A diák a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség szerint

A vádlott a cselekményt szolgálat közben, közfeladatot ellátó személyként követte el a bűncselekményt, mivel munkaköre ellátása során járt el a kollégiumban.