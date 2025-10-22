1 órája
Illegális anyagokat árult Miskolcon a férfi, meg lett a következménye
Elrendelték annak a férfinak a letartóztatását, aki illegális szereket árult Borsodban. A bűncselekmény gyanúja megalapozott volt.
A Miskolci Járásbíróság rendelte el annak a férfinak a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint kábítószerrel kereskedett Felsőzsolcán és Miskolcon. A súlyos bűncselekmény gyanúja miatt házkutatást is tartottak nála, cikkünkből az is kiderül, mit talált a rendőrség.
Súlyos bűncselekmény
A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi az elfogadását megelőző időszakban, ismeretlen forrásból szerzett be „kristályként” ismert kábítószert, amelyet rendszeresen továbbértékesített a két településen. Az ügyészség tájékoztatása szerint volt, akinek több alkalommal mintegy 40 ezer forint értékben, másoknak akár 900 ezer forint értékben is adott el a tiltott szerből.
Házkutatás
A rendőrség házkutatást tartott a gyanúsított lakóhelyén, ahol zöld színű növényi anyagot, 4,14 gramm fehér por állagú kábítószergyanús anyagot, továbbá digitális mérleget és alufóliát találtak és foglaltak le.
Az eddig beszerzett bizonyítékok alapján a férfi cselekménye kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének minősülhet. A hatóságok ugyanakkor tovább vizsgálják az eset pontos jogi minősítését és az esetleges további bűncselekményeket is.
A bíróság indoklásában kiemelte, hogy a terhelt esetében fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint attól is tartani lehet, hogy szabadlábon befolyásolná a nyomozás menetét, tekintettel arra, hogy vásárlói körét jól ismeri.
A büntetés
A férfi büntetlen előéletű, és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, így a bíróság szerint a bűnismétlés kockázata is fennáll.
Mindezek alapján a Miskolci Járásbíróság egy hónapra, 2025. november 22-ig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.
