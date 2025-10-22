október 22., szerda

Bűncselekmény

1 órája

Illegális anyagokat árult Miskolcon a férfi, meg lett a következménye

Elrendelték annak a férfinak a letartóztatását, aki illegális szereket árult Borsodban. A bűncselekmény gyanúja megalapozott volt.

A Miskolci Járásbíróság rendelte el annak a férfinak a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint kábítószerrel kereskedett Felsőzsolcán és Miskolcon. A súlyos bűncselekmény gyanúja miatt házkutatást is tartottak nála, cikkünkből az is kiderül, mit talált a rendőrség.

Súlyos bűncselekmény miatt tartóztatták le a férfit
Súlyos bűncselekmény

A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi az elfogadását megelőző időszakban, ismeretlen forrásból szerzett be „kristályként” ismert kábítószert, amelyet rendszeresen továbbértékesített a két településen. Az ügyészség tájékoztatása szerint volt, akinek több alkalommal mintegy 40 ezer forint értékben, másoknak akár 900 ezer forint értékben is adott el a tiltott szerből.

Házkutatás

A rendőrség házkutatást tartott a gyanúsított lakóhelyén, ahol zöld színű növényi anyagot, 4,14 gramm fehér por állagú kábítószergyanús anyagot, továbbá digitális mérleget és alufóliát találtak és foglaltak le.

Az eddig beszerzett bizonyítékok alapján a férfi cselekménye kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének minősülhet. A hatóságok ugyanakkor tovább vizsgálják az eset pontos jogi minősítését és az esetleges további bűncselekményeket is.

A bíróság indoklásában kiemelte, hogy a terhelt esetében fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint attól is tartani lehet, hogy szabadlábon befolyásolná a nyomozás menetét, tekintettel arra, hogy vásárlói körét jól ismeri.

A büntetés

A férfi büntetlen előéletű, és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, így a bíróság szerint a bűnismétlés kockázata is fennáll.

Mindezek alapján a Miskolci Járásbíróság egy hónapra, 2025. november 22-ig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

 

