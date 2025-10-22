Illegális anyagokat árult Miskolcon a férfi, meg lett a következménye

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Súlyos bűncselekmény

A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi az elfogadását megelőző időszakban, ismeretlen forrásból szerzett be „kristályként” ismert kábítószert, amelyet rendszeresen továbbértékesített a két településen. Az ügyészség tájékoztatása szerint volt, akinek több alkalommal mintegy 40 ezer forint értékben, másoknak akár 900 ezer forint értékben is adott el a tiltott szerből.

Házkutatás

A rendőrség házkutatást tartott a gyanúsított lakóhelyén, ahol zöld színű növényi anyagot, 4,14 gramm fehér por állagú kábítószergyanús anyagot, továbbá digitális mérleget és alufóliát találtak és foglaltak le.

Az eddig beszerzett bizonyítékok alapján a férfi cselekménye kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének minősülhet. A hatóságok ugyanakkor tovább vizsgálják az eset pontos jogi minősítését és az esetleges további bűncselekményeket is.

A bíróság indoklásában kiemelte, hogy a terhelt esetében fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint attól is tartani lehet, hogy szabadlábon befolyásolná a nyomozás menetét, tekintettel arra, hogy vásárlói körét jól ismeri.

A büntetés

A férfi büntetlen előéletű, és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, így a bíróság szerint a bűnismétlés kockázata is fennáll.

Mindezek alapján a Miskolci Járásbíróság egy hónapra, 2025. november 22-ig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.