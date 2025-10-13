Bulgárföld új látványossága megosztja az embereket

Van, aki virágágyást telepít az udvarra, más pedig bútorkupacot. Bulgárföldön, a háztartási bolt mögötti parkolóban most az utóbbi látvány fogadja az arra járókat: szekrények, kanapék és ki tudja még, milyen háztartási relikviák sorakoznak egymás hegyén-hátán.

A Bulgárföldön "felejtették ott" a szokatlan kupacot Forrás: Facebook/Miskolc és Én

A fotót egy olvasó töltötte fel a Miskolc és Én Facebook csoportba, és ahogy az lenni szokott, a kommentelők rögtön szétkapták a témát. Az első verzió szerint az Avasról „elzavart” bérlők hagyták hátra a bútorokat – ők állítólag nem fizettek albérletet, így a Tolvajkergetők legendás csapata tette ki a szűrüket.

A Bulgárföldön felbukkanó installációról sokaknak van véleménye

„Bűnvadászok. De nem hiszem, hogy odáig elvitték...” – jegyezte meg az egyik hozzászóló szkeptikusan.

Más inkább a helyzet gyakorlati oldalát emelte ki: „Be kell pakolni egy roncsautóba!” – javasolta valaki, akinek ötletét valószínűleg nem támogatja a környezetvédelmi hatóság.