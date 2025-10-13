október 13., hétfő

Szokatlan installáció

29 perce

Bulgárföld új látványossága megosztja az embereket

Címkék#lom#parkoló#Miskolc#Bulgárföld

Egy háztartási bolt mögötti parkolóban tűnt fel egy szabálytalan „lakberendezési installáció”. A Bulgárföldön lerakott bútorhalomról gyorsan legendák születtek: van, aki szerint az Avasról elzavart bérlők hagyták ott, mások szerint csak sima lomtalanítási maradék.

Boon.hu
Bulgárföld új látványossága megosztja az embereket

A Bulgárföldön éktelenkedik a nemkívánatos kupac

Forrás: MW

Van, aki virágágyást telepít az udvarra, más pedig bútorkupacot. Bulgárföldön, a háztartási bolt mögötti parkolóban most az utóbbi látvány fogadja az arra járókat: szekrények, kanapék és ki tudja még, milyen háztartási relikviák sorakoznak egymás hegyén-hátán.

bulgárföldön
A Bulgárföldön "felejtették ott" a szokatlan kupacot Forrás: Facebook/Miskolc és Én

A fotót egy olvasó töltötte fel a Miskolc és Én Facebook csoportba, és ahogy az lenni szokott, a kommentelők rögtön szétkapták a témát. Az első verzió szerint az Avasról „elzavart” bérlők hagyták hátra a bútorokat – ők állítólag nem fizettek albérletet, így a Tolvajkergetők legendás csapata tette ki a szűrüket.

A Bulgárföldön felbukkanó installációról sokaknak van véleménye

„Bűnvadászok. De nem hiszem, hogy odáig elvitték...” – jegyezte meg az egyik hozzászóló szkeptikusan.
Más inkább a helyzet gyakorlati oldalát emelte ki: „Be kell pakolni egy roncsautóba!” – javasolta valaki, akinek ötletét valószínűleg nem támogatja a környezetvédelmi hatóság.

Persze, akadt, aki rögtön álhírt kiáltott. Egy másik vélemény szerint egyszerű a magyarázat: „Ezt az ott lakók dobták ki!” – írta, majd jöttek a többiek, akik a poloskáktól a lomtalanítási időszakig mindenféle elméletet felvetettek.

Az viszont biztos, hogy a parkolóban most egyetlen dolog nem hiányzik: bútor. Hely viszont annál inkább. 

Csak egy parkolóhelyet foglal el, ugyebár 

– jegyezte meg valaki, némi iróniával.
A gyakorlati megoldásokat javaslók is előkerültek: 

  • konténer, 
  • közös képviselet, 
  • lomtalanítás

– mindenki tudni véli, mit kéne csinálni, csak épp senki nem tudja, ki fogja megtenni.

Bulgárföld tehát most új szabadtéri kiállítással büszkélkedhet, ahol a kanapé és ki tudja még mi, békésen pihen az őszi napfényben. Hogy mikor tűnik el a kupac, az egyelőre rejtély – de egy biztos: a kommentelők addig is jól szórakoznak rajta.

