1 órája
Bubo készen áll az önálló életre, ami a Bükk mellett vár rá!
A fiatal bagoly most új esélyt kapott a vadonban. A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága idén másodszor hajtott végre sikeres uhu-repatriálást a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzetben.
A fiatal uhu már örömmel repked és vadászik új lakóhelyén
Forrás: BNPI
A természetvédelem újabb szép fejezetéhez érkezett a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága. Idén második alkalommal valósult meg uhu-repatriálás a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzetben, ahol a szakemberek célja a ritka, fokozottan védett faj állományának erősítése.
A fiatal uhu a Veszprémi Állatkertben látta meg a napvilágot – idén ez volt az egyetlen kikelő fióka. A madár a Fővárosi Állat- és Növénykert Természetvédelmi Mentőhelyén nevelkedett, ahol felkészítették a vadonbeli életre. Miután a szakértők megbizonyosodtak arról, hogy önállóan és határozottan vadászik, elérkezett az idő a szabadon engedésre.
Ez a csodálatos állat vállsérüléssel került Mályiba
A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága szeretettel fogadta a ritka bagolyfajt
A repatriálást Török László, a Veszprémi Állatkert igazgatója, valamint Koloszár Anita természetvédelmi referens kísérte, a helyszínen pedig Bodzás János természetvédelmi őr végezte el a madár gyűrűzését. A fiatal uhu nem sokat teketóriázott: határozott ívben a környező lombok közé repült, jelezve, hogy készen áll az önálló életre.
A szakemberek a következő hetekben nyomon követik mozgását, remélve, hogy gyorsan megtalálja a helyét és párját a vadonban.
Az uhu (Bubo bubo) Magyarország legnagyobb testű bagolyfaja, amely fokozottan védett: természetvédelmi értéke 500.000 forint. Legnagyobb veszélyt a közúti gázolások és az áramütések jelentik számára.
A mostani akció nemcsak a faj megőrzéséhez járul hozzá, hanem jól példázza, milyen eredményesen működik együtt a magyar állatkertek és a nemzeti parkok hálózata a természet védelméért.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Hatalmas állatok lepték el Diósgyőrt: Metallica mérges, Zoé annál barátságosabb volt
Kiderítettük, milyen üzletek nyílnak Miskolc új bevásárlóközpontjában – itt a teljes lista és a nyitás dátuma is megvan!
Ez az 5 borsodi település maga a kánaán, a tutiba születtél, ha itt laksz – állítja az AI, de igaza van?
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!