Bubo készen áll az önálló életre, ami a Bükk mellett vár rá!

A természetvédelem újabb szép fejezetéhez érkezett a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága. Idén második alkalommal valósult meg uhu-repatriálás a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzetben, ahol a szakemberek célja a ritka, fokozottan védett faj állományának erősítése.

Az ifjú uhu kíváncsian szemléli új lakóhelyét a Bükki Nemzeti Park területén Forrás: BNPI

A fiatal uhu a Veszprémi Állatkertben látta meg a napvilágot – idén ez volt az egyetlen kikelő fióka. A madár a Fővárosi Állat- és Növénykert Természetvédelmi Mentőhelyén nevelkedett, ahol felkészítették a vadonbeli életre. Miután a szakértők megbizonyosodtak arról, hogy önállóan és határozottan vadászik, elérkezett az idő a szabadon engedésre.