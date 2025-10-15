Szénfekete erdei állat a Bükkben – ritka látvány Borsodban! (fotó)

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei természetkedvelők számára különleges élmény volt a napokban, amikor egy ritka színváltozattal rendelkező erdei sikló bukkant fel a Bükk hegységben. A fényképen egy teljesen fekete pikkelyű egyed látható, amely az úgynevezett axantikus formát képviseli. Ez a genetikai mutáció a hüllők pigmentációjában jelentkezik, és rendkívül ritka jelenségnek számít.

A Bükk hegységben nem gyakori látvány a fekete erdei sikló Forrás: Forrás: Udvari János/Állathatározó Facebook

Az erdei sikló Magyarország második legnagyobb kígyófaja, hossza akár 2 méterre is megnőhet. Bár a fekete színváltozat előfordulása ritka, nem egyedülálló; hasonló példányokat más területeken is dokumentáltak már. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy a Bükk szívében, nappali fényben sikerült megörökíteni a hüllőt, ami további értékét emeli.