Szénfekete erdei állat a Bükkben – ritka látvány Borsodban! (fotó)
Egy koromfekete, nem gyakori erdei állatot sikerült lencsevégre kapni. Ritka és lenyűgöző látványban volt része annak, aki október közepén a Bükk hegységben kirándult.
Nyitott szemmel járva a Bükk hegységben is találkozhatunk ezzel a ritka példánnyal
Forrás: BNPI
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei természetkedvelők számára különleges élmény volt a napokban, amikor egy ritka színváltozattal rendelkező erdei sikló bukkant fel a Bükk hegységben. A fényképen egy teljesen fekete pikkelyű egyed látható, amely az úgynevezett axantikus formát képviseli. Ez a genetikai mutáció a hüllők pigmentációjában jelentkezik, és rendkívül ritka jelenségnek számít.
Az erdei sikló Magyarország második legnagyobb kígyófaja, hossza akár 2 méterre is megnőhet. Bár a fekete színváltozat előfordulása ritka, nem egyedülálló; hasonló példányokat más területeken is dokumentáltak már. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy a Bükk szívében, nappali fényben sikerült megörökíteni a hüllőt, ami további értékét emeli.
A Bükk hegységben kevesen láttak ilyet személyesen
A fotó megosztása után számos hozzászólás érkezett, melyek között szakértők is megerősítették a faj és a színváltozat azonosítását. Egy kommentelő például így fogalmazott:
Igen, erdei sikló. Vannak ilyen axantikus egyedek. Élőben még én sem láttam.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága és a helyi természetvédelmi szakemberek szerint az ilyen ritka megfigyelések hozzájárulnak a helyi faunáról szerzett ismereteink bővítéséhez, és segítenek a természetvédelmi intézkedések pontosabb meghatározásában.
A természetjárók számára ez a különleges találkozás emlékeztet arra, hogy a Bükk hegység nemcsak a túrázás, hanem a vadon élő állatok megfigyelésének is gazdag terepe.
