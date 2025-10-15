október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fényes nappal tekeredett

1 órája

Szénfekete erdei állat a Bükkben – ritka látvány Borsodban! (fotó)

Címkék#október#bükk hegység#természet#sikló#ritka

Egy koromfekete, nem gyakori erdei állatot sikerült lencsevégre kapni. Ritka és lenyűgöző látványban volt része annak, aki október közepén a Bükk hegységben kirándult.

Boon.hu
Szénfekete erdei állat a Bükkben – ritka látvány Borsodban! (fotó)

Nyitott szemmel járva a Bükk hegységben is találkozhatunk ezzel a ritka példánnyal

Forrás: BNPI

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei természetkedvelők számára különleges élmény volt a napokban, amikor egy ritka színváltozattal rendelkező erdei sikló bukkant fel a Bükk hegységben. A fényképen egy teljesen fekete pikkelyű egyed látható, amely az úgynevezett axantikus formát képviseli. Ez a genetikai mutáció a hüllők pigmentációjában jelentkezik, és rendkívül ritka jelenségnek számít.

bükk hegységben
A Bükk hegységben nem gyakori látvány a fekete erdei sikló Forrás: Forrás: Udvari János/Állathatározó Facebook

Az erdei sikló Magyarország második legnagyobb kígyófaja, hossza akár 2 méterre is megnőhet. Bár a fekete színváltozat előfordulása ritka, nem egyedülálló; hasonló példányokat más területeken is dokumentáltak már. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy a Bükk szívében, nappali fényben sikerült megörökíteni a hüllőt, ami további értékét emeli.

A Bükk hegységben kevesen láttak ilyet személyesen

A fotó megosztása után számos hozzászólás érkezett, melyek között szakértők is megerősítették a faj és a színváltozat azonosítását. Egy kommentelő például így fogalmazott: 

Igen, erdei sikló. Vannak ilyen axantikus egyedek. Élőben még én sem láttam.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága és a helyi természetvédelmi szakemberek szerint az ilyen ritka megfigyelések hozzájárulnak a helyi faunáról szerzett ismereteink bővítéséhez, és segítenek a természetvédelmi intézkedések pontosabb meghatározásában.
A természetjárók számára ez a különleges találkozás emlékeztet arra, hogy a Bükk hegység nemcsak a túrázás, hanem a vadon élő állatok megfigyelésének is gazdag terepe.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu