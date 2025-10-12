1 órája
Őszi mesevilág a Bükkben – madártávlatból lenyűgöző látványt nyújt a Lillafüredi Palotaszálló és a Hámori-tó
Miskolczi Roland túrázó gyönyörű fotókkal mutatta meg a természet színpompás arcát az Északi-középhegység vándorai közösségben. A Bükk már készül az őszre – a fák lombjai aranyba, vörösbe és mélyzöldbe öltöznek, Lillafüred és a Hámori-tó környéke pedig igazi festményként ragyog.
Ahogy beköszönt az október, a Bükk hegység is lassan felölti őszi ruháját. A természetbarátok kedvenc évszaka most kezd igazán kibontakozni, a sárguló, barnuló és vörösödő lombok egyre látványosabb kontrasztot adnak a hegyek zöldje és a patakok ezüst csillogása között.
Miskolczi Roland, az Északi-középhegység vándorai közösség egyik aktív tagja, a hétvégén „körbejárta a fél Bükköt” – ahogy fogalmazott –, hogy megmutassa, hogyan változik a táj nap mint nap. A természetjáró gyönyörű fotókat osztott meg, amelyek közül az egyik különösen elbűvölő: a Lillafüredi Palotaszálló és a Hámori-tó látható rajta madártávlatból, a színes erdő ölelésében.
A Bükk hegység néhány hétig elképesztő látványt nyújt
A képeken a fák lombjai már a sárga, arany és mélyvörös árnyalataiban pompáznak, miközben a tó tükrén visszaverődnek a fények. Az őszi Bükk nemcsak a fotósok és természetjárók paradicsoma, hanem turisztikai szempontból is az ország egyik legkedveltebb úti célja. Lillafüred, a Palotaszálló és a környező tanösvények ilyenkor különösen népszerűek a kirándulók körében.
A Bükki Nemzeti Park szakemberei évről évre felhívják a figyelmet arra, hogy az őszi időszak ideális a természetjárásra: hűvösebb a levegő, tisztábbak a kilátások, és a táj minden nap új színt mutat. Miskolczi Roland bejegyzése is ezt bizonyítja – a természetben járva a legszebb festményeket maga az erdő festi.
Ha valaki idén még nem járt a Bükkben, most érdemes útra kelni. A lombkoronák színesedése csak néhány hétig tart, és a hegység ekkor mutatja meg legvarázslatosabb, legfotózhatóbb arcát.
