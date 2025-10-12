Őszi mesevilág a Bükkben – madártávlatból lenyűgöző látványt nyújt a Lillafüredi Palotaszálló és a Hámori-tó

Ahogy beköszönt az október, a Bükk hegység is lassan felölti őszi ruháját. A természetbarátok kedvenc évszaka most kezd igazán kibontakozni, a sárguló, barnuló és vörösödő lombok egyre látványosabb kontrasztot adnak a hegyek zöldje és a patakok ezüst csillogása között.

Lélegzetelállító látvány az őszi Bükk madártávlatból: Lillafüred ragyog

Fotó: Miskolczi Roland / Forrás: Facebook/Északi-középhegység vándorai

Miskolczi Roland, az Északi-középhegység vándorai közösség egyik aktív tagja, a hétvégén „körbejárta a fél Bükköt” – ahogy fogalmazott –, hogy megmutassa, hogyan változik a táj nap mint nap. A természetjáró gyönyörű fotókat osztott meg, amelyek közül az egyik különösen elbűvölő: a Lillafüredi Palotaszálló és a Hámori-tó látható rajta madártávlatból, a színes erdő ölelésében.

A Bükk hegység néhány hétig elképesztő látványt nyújt

A képeken a fák lombjai már a sárga, arany és mélyvörös árnyalataiban pompáznak, miközben a tó tükrén visszaverődnek a fények. Az őszi Bükk nemcsak a fotósok és természetjárók paradicsoma, hanem turisztikai szempontból is az ország egyik legkedveltebb úti célja. Lillafüred, a Palotaszálló és a környező tanösvények ilyenkor különösen népszerűek a kirándulók körében.