Elhunyt Buday Péter, az Északerdő Zrt. Hegyközi Erdészeti Igazgatóságának vezetője

Buday Péter (1968-2025)

Buday Péter 1968-ban született, és 1993-ban szerezte meg erdőmérnöki diplomáját a Soproni Egyetemen. Pályafutását a Pilisi Parkerdő művelési és vadászati műszaki vezetőként kezdte, ahol már fiatalon elkötelezetten dolgozott a hazai erdő- és vadgazdálkodás fejlesztéséért.

Tíz évvel később, 2003-ban került Zemplénbe, ahol egészen haláláig az Északerdő Zrt. Hegyközi Erdészeti Igazgatóságág erdészeti igazgatójaként dolgozott. Irányítása alatt a térség vadászterületei és vadállománya jelentős fejlődésen ment keresztül, amit szakmai elhivatottsága, kitartása és a természet iránti mély tisztelete fémjelzett.

Kollégái és barátai szerint Buday Péter őszinte, nyitott és tisztességes ember volt, aki rajongásig szerette hivatását. Fontosnak tartotta az erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás közötti összhangot, és sokat tett azért, hogy az ágazatok együttműködése példamutató legyen.

Szakmai munkája mellett aktívan részt vett a közéletben is, több cikluson át töltötte be az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Területi Szervezetének hivatásos vadász alelnöki tisztségét, valamint tagja volt az országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságnak, továbbá a Területi Vadgazdálkodási Tanácsnak.

A magyar erdész- és vadásztársadalom egy elkötelezett, becsületes és szenvedélyes szakembert veszített el személyében, emlékét kegyelettel őrzik.