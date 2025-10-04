1 órája
Minden második borsodi vendéglátóhelyen hibát talált a fogyasztóvédelem
Országszerte fokozott ellenőrzéseket végeztek a nyári turisztikai szezonban a fogyasztóvédelmi hatóságok. A részjelentés szerint a borsodi vendéglátóhelyek többsége nem felelt meg maradéktalanul az előírásoknak.
A nyári szezonban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok országszerte vizsgálták a vendéglátóegységeket, fesztiválokat, szórakozóhelyeket és taxisokat. A borsodi vendéglátóhelyek több mint felében szabálytalanságokat tártak fel – tájékoztatta az NKHF a boon.hu-t.
A borsodi vendéglátóhelyek 60 százaléka hibázott
A „Kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek nyári ellenőrzése” című országos vizsgálat április 28. és szeptember 15. között zajlott. A részjelentés eddig a július 11-ig terjedő időszak eredményeit tartalmazza – közölte az NKHF. Ezek alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megyében minden második vendéglátóhely szabálytalanságot követett el.
20 helyből 12-nél gond volt
A vármegye területén 20 vendéglátóipari egységet vizsgált a fogyasztóvédelem, és 12-ben találtak kifogásolnivalót. Ez 60 százalékos arányt jelent, vagyis a legtöbb ellenőrzött hely nem felelt meg maradéktalanul az előírásoknak. A hatóság emellett 20 próbavásárlást végzett, és összesen 63 terméket ellenőriztek.
Hiányzó árak és problémás mérlegek
A leggyakrabban előforduló szabálytalanságok közé tartozott a mérlegek hitelességének hiánya, az árak vagy egységárak feltüntetésének elmulasztása, illetve az árjegyzék bejáraton kívüli elhelyezésének hiánya. Több esetben a fogyasztói jogokat biztosító eszközök – például a vásárlók könyve – sem voltak könnyen hozzáférhetők.
A hatóság összesen 12 esetben hozott kötelező határozatot. Ezek többsége figyelmeztetés és kötelezés volt, vagyis az érintett vendéglátóhelyeknek pótolniuk kellett a hiányosságokat.
A taxisok egyelőre megúszták
A vizsgált időszakban Borsodban a személytaxi-szolgáltatás ellenőrzésére még nem került sor, országosan viszont már több helyen is találtak hiányosságokat. Leggyakrabban a számlaadási kötelezettség maradt el, illetve előfordult, hogy nem a hatósági áraknak megfelelő díjakat számoltak fel. Az NKFH tapasztalatai szerint az elmúlt években országosan csökkent a kifogásolt kereskedői gyakorlatok aránya, Borsodban azonban a mostani adatok alapján a vendéglátóhelyek nagy része még mindig nem tartja be maradéktalanul a szabályokat.
