október 4., szombat

Ferenc névnap

13°
+13
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

1 órája

Minden második borsodi vendéglátóhelyen hibát talált a fogyasztóvédelem

Címkék#fesztivál#boon video#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#kormányhivatal#gyakorlat#hiba#tapasztalat

Országszerte fokozott ellenőrzéseket végeztek a nyári turisztikai szezonban a fogyasztóvédelmi hatóságok. A részjelentés szerint a borsodi vendéglátóhelyek többsége nem felelt meg maradéktalanul az előírásoknak.

Boon.hu

A nyári szezonban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok országszerte vizsgálták a vendéglátóegységeket, fesztiválokat, szórakozóhelyeket és taxisokat. A borsodi vendéglátóhelyek több mint felében szabálytalanságokat tártak fel – tájékoztatta az NKHF a boon.hu-t.

Nem minden borsodi vendéglátóhely vizsgázott jól.
A borsodi vendéglátóhelyeket is ellenőrizte a fogyasztóvédelmi hatóság

A borsodi vendéglátóhelyek 60 százaléka hibázott

A „Kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek nyári ellenőrzése” című országos vizsgálat április 28. és szeptember 15. között zajlott. A részjelentés eddig a július 11-ig terjedő időszak eredményeit tartalmazza – közölte az NKHF. Ezek alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megyében minden második vendéglátóhely szabálytalanságot követett el.

20 helyből 12-nél gond volt

A vármegye területén 20 vendéglátóipari egységet vizsgált a fogyasztóvédelem, és 12-ben találtak kifogásolnivalót. Ez 60 százalékos arányt jelent, vagyis a legtöbb ellenőrzött hely nem felelt meg maradéktalanul az előírásoknak. A hatóság emellett 20 próbavásárlást végzett, és összesen 63 terméket ellenőriztek.

Hiányzó árak és problémás mérlegek

A leggyakrabban előforduló szabálytalanságok közé tartozott a mérlegek hitelességének hiánya, az árak vagy egységárak feltüntetésének elmulasztása, illetve az árjegyzék bejáraton kívüli elhelyezésének hiánya. Több esetben a fogyasztói jogokat biztosító eszközök – például a vásárlók könyve – sem voltak könnyen hozzáférhetők.

A hatóság összesen 12 esetben hozott kötelező határozatot. Ezek többsége figyelmeztetés és kötelezés volt, vagyis az érintett vendéglátóhelyeknek pótolniuk kellett a hiányosságokat.

A taxisok egyelőre megúszták

A vizsgált időszakban Borsodban a személytaxi-szolgáltatás ellenőrzésére még nem került sor, országosan viszont már több helyen is találtak hiányosságokat. Leggyakrabban a számlaadási kötelezettség maradt el, illetve előfordult, hogy nem a hatósági áraknak megfelelő díjakat számoltak fel. Az NKFH tapasztalatai szerint az elmúlt években országosan csökkent a kifogásolt kereskedői gyakorlatok aránya, Borsodban azonban a mostani adatok alapján a vendéglátóhelyek nagy része még mindig nem tartja be maradéktalanul a szabályokat.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu