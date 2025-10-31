Kiderült merre utaznak a legtöbben Borsodból a téli időszakban - van egy-két igazi meglepetés a listán!

Idén egy különleges újdonság is felkerült a borsodi utazók térképére

30 év után Kenya ismét elérhetővé vált, és Bárdos István szerint egzotikussága miatt rendkívül nagy az érdeklődés. Az afrikai szafari élmények, a lenyűgöző természeti tájak és a kulturális kalandok kombinációja ideális választássá teszi az országot a téli pihenésre vágyók számára.

Ahogy arról a boon.hu a közelmúltban beszámolt, egy sajnálatos kis-repülőgép szerencsétlenség történt Kenya partvidékén, Kwale megyében. A fedélzeten tizenegy ember tartózkodott. A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy negyven kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt. A legutóbbihoz hasonló, halálos kimenetelű légi-katasztrófák ritkának mondhatók ebben a térségben az Aviation Safety Network adatai szerint.

Újdonságként Omán is előkelő helyet foglal el a kínálatban, ami tavaly óta elérhető és nagyon jól teljesít az érdeklődést figyelembe véve. A Bahamák és Mexikó szintén egyre népszerűbbek a borsodi turisták körében. Az utazók tehát egyre bátrabban választanak egzotikus desztinációkat, és nyitottak a korábban luxusnak számító lehetőségekre.

A kényelmes hajóutak is keresettek

A hajós utazások iránti kereslet is változóban van: nyáron az északi hajóutak hódítottak, télen azonban az egyenlítő környéke vonzza a turistákat. Európából induló körutazások közül az amerikai kontinensre és az Indiai-óceán felé tartó utak a legkeresettebbek. Bár a hajóutak korábban a luxuskategóriába tartoztak, ma már szélesebb kör számára elérhetők.