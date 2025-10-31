október 31., péntek

Farkas névnap

14°
+15
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kicselezzük a hideget

45 perce

Kiderült merre utaznak a legtöbben Borsodból a téli időszakban - van egy-két igazi meglepetés a listán!

Címkék#dubai#kenya#egzotikus utazás#téli vakáció#utazási iroda

Borsod lakói idén télen nem csak a klasszikus úti célokat keresik. A szokatlan desztinációk és a trópusi kalandok iránti vágy hatalmas érdeklődést generál a borsodi utazók körében.

Bahor-Juhász Ágnes
Kiderült merre utaznak a legtöbben Borsodból a téli időszakban - van egy-két igazi meglepetés a listán!

Sok évig vártunk, most újra nyitva a lehetőség: Kenya tárt karokkal várja a borsodi utazókat

Forrás: Tripadvisor

A borsodi utazók körében egyre népszerűbbek a téli napfényre vágyó utak. Bárdos István, az Air Partner képviseletében, elmondta, hogy a nyári zsúfolt szezon után a legtöbben novemberben foglalják le külföldi téli útjaikat. Az előfoglalásokból azonban már most látszik, mely desztinációk hódítanak nagy valószínűséggel a téli hónapokban. Az Air Partner idegenforgalmi szakembere elárulta, hogy a 2025/2026-os szezon különlegessége egy harminc év után visszatérő afrikai úti cél.

borsodi utazók
A borsodi utazók körében az egyik nagy sláger Mauritius Forrás: Tripadvisor

A hagyományos kedvencek, mint 

  • Egyiptom, Mauritius, 
  • a Maldív-szigetek és a 
  • Kanári-szigetek 

továbbra is stabilan szerepelnek a toplistán. Dubai, az „örök sláger”, szintén tartja előkelő helyét az utazási desztinációk között. 

Idén egy különleges újdonság is felkerült a borsodi utazók térképére

30 év után Kenya ismét elérhetővé vált, és Bárdos István szerint egzotikussága miatt rendkívül nagy az érdeklődés. Az afrikai szafari élmények, a lenyűgöző természeti tájak és a kulturális kalandok kombinációja ideális választássá teszi az országot a téli pihenésre vágyók számára.

Ahogy arról a boon.hu a közelmúltban beszámolt, egy sajnálatos kis-repülőgép szerencsétlenség történt Kenya partvidékén, Kwale megyében. A fedélzeten tizenegy ember tartózkodott. A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy negyven kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt. A legutóbbihoz hasonló, halálos kimenetelű légi-katasztrófák ritkának mondhatók ebben a térségben az Aviation Safety Network adatai szerint. 

Újdonságként Omán is előkelő helyet foglal el a kínálatban, ami tavaly óta elérhető és nagyon jól teljesít az érdeklődést figyelembe véve. A Bahamák és Mexikó szintén egyre népszerűbbek a borsodi turisták körében. Az utazók tehát egyre bátrabban választanak egzotikus desztinációkat, és nyitottak a korábban luxusnak számító lehetőségekre.

A kényelmes hajóutak is keresettek

A hajós utazások iránti kereslet is változóban van: nyáron az északi hajóutak hódítottak, télen azonban az egyenlítő környéke vonzza a turistákat. Európából induló körutazások közül az amerikai kontinensre és az Indiai-óceán felé tartó utak a legkeresettebbek. Bár a hajóutak korábban a luxuskategóriába tartoztak, ma már szélesebb kör számára elérhetők.

borsodi utazók
Szeretik az utazók hajón felfedezni a melegebb éghajlatú térségeket Forrás: Tripadvisor

A borsodi utazók számára a 2025/2026-os téli szezon igazi különlegességet tartogat: a megszokott Egyiptom, Dubai és Kanári-szigetek mellett Kenya visszatérése és a trópusi hajóutak lehetősége minden eddiginél izgalmasabbá teszi a választást. Bárdos István szerint az idei szezonban az egzotikus kalandok iránti vágy dominál, és a turisták nyitottak az új, különleges élményekre.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu