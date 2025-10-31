1 órája
Kiderült merre utaznak a legtöbben Borsodból a téli időszakban - van egy-két igazi meglepetés a listán!
Borsod lakói idén télen nem csak a klasszikus úti célokat keresik. A szokatlan desztinációk és a trópusi kalandok iránti vágy hatalmas érdeklődést generál a borsodi utazók körében.
Sok évig vártunk, most újra nyitva a lehetőség: Kenya tárt karokkal várja a borsodi utazókat
Forrás: Tripadvisor
A borsodi utazók körében egyre népszerűbbek a téli napfényre vágyó utak. Bárdos István, az Air Partner képviseletében, elmondta, hogy a nyári zsúfolt szezon után a legtöbben novemberben foglalják le külföldi téli útjaikat. Az előfoglalásokból azonban már most látszik, mely desztinációk hódítanak nagy valószínűséggel a téli hónapokban. Az Air Partner idegenforgalmi szakembere elárulta, hogy a 2025/2026-os szezon különlegessége egy harminc év után visszatérő afrikai úti cél.
A hagyományos kedvencek, mint
- Egyiptom, Mauritius,
- a Maldív-szigetek és a
- Kanári-szigetek
továbbra is stabilan szerepelnek a toplistán. Dubai, az „örök sláger”, szintén tartja előkelő helyét az utazási desztinációk között.
Kiderült a titok: nem is tudnak róla a borsodi turisták, hová kerülnek valójában – videóval
Idén egy különleges újdonság is felkerült a borsodi utazók térképére
30 év után Kenya ismét elérhetővé vált, és Bárdos István szerint egzotikussága miatt rendkívül nagy az érdeklődés. Az afrikai szafari élmények, a lenyűgöző természeti tájak és a kulturális kalandok kombinációja ideális választássá teszi az országot a téli pihenésre vágyók számára.
Ahogy arról a boon.hu a közelmúltban beszámolt, egy sajnálatos kis-repülőgép szerencsétlenség történt Kenya partvidékén, Kwale megyében. A fedélzeten tizenegy ember tartózkodott. A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy negyven kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt. A legutóbbihoz hasonló, halálos kimenetelű légi-katasztrófák ritkának mondhatók ebben a térségben az Aviation Safety Network adatai szerint.
Újdonságként Omán is előkelő helyet foglal el a kínálatban, ami tavaly óta elérhető és nagyon jól teljesít az érdeklődést figyelembe véve. A Bahamák és Mexikó szintén egyre népszerűbbek a borsodi turisták körében. Az utazók tehát egyre bátrabban választanak egzotikus desztinációkat, és nyitottak a korábban luxusnak számító lehetőségekre.
A kényelmes hajóutak is keresettek
A hajós utazások iránti kereslet is változóban van: nyáron az északi hajóutak hódítottak, télen azonban az egyenlítő környéke vonzza a turistákat. Európából induló körutazások közül az amerikai kontinensre és az Indiai-óceán felé tartó utak a legkeresettebbek. Bár a hajóutak korábban a luxuskategóriába tartoztak, ma már szélesebb kör számára elérhetők.
A borsodi utazók számára a 2025/2026-os téli szezon igazi különlegességet tartogat: a megszokott Egyiptom, Dubai és Kanári-szigetek mellett Kenya visszatérése és a trópusi hajóutak lehetősége minden eddiginél izgalmasabbá teszi a választást. Bárdos István szerint az idei szezonban az egzotikus kalandok iránti vágy dominál, és a turisták nyitottak az új, különleges élményekre.
