Meglepő lista!

1 órája

Ez az 5 borsodi település maga a kánaán, a tutiba születtél, ha itt laksz – állítja az AI, de igaza van?

Címkék#ChatGPT#legélhetőbb városok#lista#top5#Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

Mindig érdekes milyen szempontok alapján dolgozik a mestersége intelligencia bizonyos kérdésekben. Alapos elemzés és vélemények mérlegelése után a ChatGPT összeállította kérésünkre a legélhetőbb borsodi település ötösfogatát, amit meg is indokolt. Persze mi nem csak rá hagyatkoztunk.

Boon.hu
Ez az 5 borsodi település maga a kánaán, a tutiba születtél, ha itt laksz – állítja az AI, de igaza van?

Borsodi települések, ahol boldogabbak az emberek, mint máshol

Forrás: Youtube

Nemcsak a nagyvárosokban lehet jó élni. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is akad számos hely, ahol a lakók boldogabbak az átlagnál: van, ahol a termálvíz, máshol a közösség vagy a természet közelsége teszi élhetővé a mindennapokat. A ChatGPT szerint ez a TOP 5 legboldogabb borsodi település.

borsodi település madártávlatból
Ön az öt legélhetőbb borsodi település egyikében lakik? Forrás: Youtube 

A „legélhetőbb település” fogalma sok mindent jelenthet: jó infrastruktúrát, munkahelyeket, biztonságot, vagy éppen csendet és nyugalmat. A helyiek véleménye, a fejlesztések, a közösségi élet és a környezeti adottságok alapján összeállítottuk Borsod megye öt legélhetőbb településének listáját – és a döntésben még az adatok is segítettek.

  1. Miskolc – a megújuló nagyváros
    A boon.hu beszámolója szerint Miskolc az Otthon Centrum életminőségi rangsorában az ötödik legélhetőbb magyar város lett a nagyvárosi kategóriában. A borsodi megyeszékhely az utóbbi években látványosan fejlődött: az ipar mellett 
  • a turizmus, 
  • a felsőoktatás és 
  • a szolgáltatások is erősödnek. 

A Diósgyőri vár, Lillafüred és az Egyetemváros a fiatalokat és családokat egyaránt vonzza.

  1. Mezőkövesd – ahol a hagyomány és a modernitás találkozik
    A matyó kultúra fővárosa nemcsak népművészetéről híres, de a Zsóry-fürdő révén az ország egyik kedvelt gyógyhelye is. Rendezett városkép, fejlődő közszolgáltatások és pezsgő kulturális élet jellemzi.
  2. Tiszaújváros – munka, sport és biztonság
    Az ipari központ stabil megélhetést, magas foglalkoztatottságot és kiemelkedő infrastruktúrát kínál. A Tisza-parti szabadidős lehetőségek, a fürdő és a rendszeres sportesemények (pl. triatlon) miatt a város fiatalos és aktív közösséget teremtett.
  3. Tokaj – a természet és gasztronómia fővárosa
    Világhírű borvidék, barátságos lakók és békés élet. Tokaj az a település, ahol a turizmus nem nyomasztó, hanem inspiráló. A Bodrog-parti sétány, a hegyek közelsége és a minőségi vendéglátás miatt sokan választják állandó otthonnak is.
  4. Füzér – a természet ölelésében
    A Zempléni-hegység egyik legszebb falva, ahol a történelem és a természet együtt mesél. A Füzéri vár, a tanösvények és a közösség összetartó ereje teszi élhetővé a mindennapokat. A falu kis mérete ellenére példásan fejlődik, és egyre több fiatal dönt úgy, hogy visszatér ide a nyugalomért és a természet közelségéért.

Olvasóink másként látják azt a borsodi települést, ahol boldogok az emberek

De mit gondolnak minderről maguk az itt élők? Megnéztük, olvasóink mely borsodi településeket tartják a legélhetőbbnek. A témához kapcsolódó Facebook-bejegyzésünk alatt több száz hozzászólás érkezett és ezekből világosan kiderült, hogy a borsodiak szívében minden településnek megvan a maga szerethető arca. Sokan írták, hogy 

ott jó élni, ahol boldog vagy a saját mikrokörnyezetedben, azokkal az emberekkel, akiket szeretsz 

– vagyis az élhetőség nem feltétlenül a fejlettségi mutatókon múlik, hanem azon, hol találja meg valaki az otthonérzetet.
A hozzászólások alapján azonban néhány település kiemelkedően sok dicséretet kapott. Az olvasóink szerint ezek Borsod legélhetőbb helyei:

  • Tiszakeszi – „kis falu, de az emberek szíve hatalmas” 
  • Nyékládháza – barátságos közösség, nyugodt környezet, egyre több fiatal költözik vissza
  • Bükkábrány – fejlődő, rendezett település, ahol fontos a közösségi élet
  • Sárospatak – kulturális, történelmi és természeti értékei miatt sokak kedvence
  • Boldva és Megyaszó – a hozzászólásokban is visszatérő nevek, ahol „jó élni, mert az emberek összetartanak”

Többen megemlítették még Tiszaújvárost, Sajószentpétert, Cigándot, Cserépfalut, Körömöt, sőt a Bükk lábánál fekvő Füzért is. Akadtak persze humoros hozzászólások is („Borsod? Élhető?? 😂”), de a többség egyetértett abban: az élhetőség nem a térképen, hanem az emberi kapcsolatokban dől el.

