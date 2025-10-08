Ez az 5 borsodi település maga a kánaán, a tutiba születtél, ha itt laksz – állítja az AI, de igaza van?

Miskolc – a megújuló nagyváros

A boon.hu beszámolója szerint Miskolc az Otthon Centrum életminőségi rangsorában az ötödik legélhetőbb magyar város lett a nagyvárosi kategóriában. A borsodi megyeszékhely az utóbbi években látványosan fejlődött: az ipar mellett

a turizmus,

a felsőoktatás és

a szolgáltatások is erősödnek.

A Diósgyőri vár, Lillafüred és az Egyetemváros a fiatalokat és családokat egyaránt vonzza.

Mezőkövesd – ahol a hagyomány és a modernitás találkozik

A matyó kultúra fővárosa nemcsak népművészetéről híres, de a Zsóry-fürdő révén az ország egyik kedvelt gyógyhelye is. Rendezett városkép, fejlődő közszolgáltatások és pezsgő kulturális élet jellemzi. Tiszaújváros – munka, sport és biztonság

Az ipari központ stabil megélhetést, magas foglalkoztatottságot és kiemelkedő infrastruktúrát kínál. A Tisza-parti szabadidős lehetőségek, a fürdő és a rendszeres sportesemények (pl. triatlon) miatt a város fiatalos és aktív közösséget teremtett. Tokaj – a természet és gasztronómia fővárosa

Világhírű borvidék, barátságos lakók és békés élet. Tokaj az a település, ahol a turizmus nem nyomasztó, hanem inspiráló. A Bodrog-parti sétány, a hegyek közelsége és a minőségi vendéglátás miatt sokan választják állandó otthonnak is. Füzér – a természet ölelésében

A Zempléni-hegység egyik legszebb falva, ahol a történelem és a természet együtt mesél. A Füzéri vár, a tanösvények és a közösség összetartó ereje teszi élhetővé a mindennapokat. A falu kis mérete ellenére példásan fejlődik, és egyre több fiatal dönt úgy, hogy visszatér ide a nyugalomért és a természet közelségéért.

Olvasóink másként látják azt a borsodi települést, ahol boldogok az emberek

De mit gondolnak minderről maguk az itt élők? Megnéztük, olvasóink mely borsodi településeket tartják a legélhetőbbnek. A témához kapcsolódó Facebook-bejegyzésünk alatt több száz hozzászólás érkezett és ezekből világosan kiderült, hogy a borsodiak szívében minden településnek megvan a maga szerethető arca. Sokan írták, hogy

ott jó élni, ahol boldog vagy a saját mikrokörnyezetedben, azokkal az emberekkel, akiket szeretsz

– vagyis az élhetőség nem feltétlenül a fejlettségi mutatókon múlik, hanem azon, hol találja meg valaki az otthonérzetet.

A hozzászólások alapján azonban néhány település kiemelkedően sok dicséretet kapott. Az olvasóink szerint ezek Borsod legélhetőbb helyei:

Tiszakeszi – „kis falu, de az emberek szíve hatalmas”

Nyékládháza – barátságos közösség, nyugodt környezet, egyre több fiatal költözik vissza

Bükkábrány – fejlődő, rendezett település, ahol fontos a közösségi élet

Sárospatak – kulturális, történelmi és természeti értékei miatt sokak kedvence

Boldva és Megyaszó – a hozzászólásokban is visszatérő nevek, ahol „jó élni, mert az emberek összetartanak”

Többen megemlítették még Tiszaújvárost, Sajószentpétert, Cigándot, Cserépfalut, Körömöt, sőt a Bükk lábánál fekvő Füzért is. Akadtak persze humoros hozzászólások is („Borsod? Élhető?? 😂”), de a többség egyetértett abban: az élhetőség nem a térképen, hanem az emberi kapcsolatokban dől el.

