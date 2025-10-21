Legyen borsodi a legszebb név! Magyarország legszebb nevű településeit keresik

október 21., kedd

Most bárki szavazhat arra, melyik magyar település neve a legszebb. A versenyben remekül szerepelnek a borsodi települések, Szirmabesenyő például a második helyen van, alig néhány szavazattal lemaradva az első helyről.

Melyik magyar település neve cseng a legszebben? A kérdésre most országos szavazás keresi a választ. Az e-Nyelv portál szakmai csapata nyelvészek és kulturális szakemberek segítségével állította össze a régiónkénti listákat. A Kárpát-medence öt térségére lehet voksolni, és az északkeleti régióban szerepelnek a borsodi települések. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye településnevei nemcsak zeneiek és kifejezők, de a táj, a történelem és a népi hagyományok lenyomatai is.

Borsodi települések a legszebb nevek mezőnyében

A legszebb nevű település című kezdeményezése országszerte lelkes érdeklődést váltott ki. A szavazók 2026. március 31-ig adhatják le voksukat, régiónként öt kedvenc névre. Az északkeleti csoportban a borsodi települések különösen jól szerepelnek – jelenleg a Heves vármegyei Boldog vezeti ugyan a listát, de a dobogós helyekért Bükkaranyos, Bükkábrány, Boldogkőváralja, Szerencs és Bódvalenke is harcban áll.

A magyar nyelv elképesztően gazdag

A névverseny célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar nyelv gazdagságára, a helynevekben rejlő kulturális örökségre és a nyelvi sokszínűségre. A szervezők szerint minden név egy történetet hordoz, hiszen a földrajzi adottságok, a helyi legendák és a múlt üzenetei mind ott rejtőznek a hangzásban és jelentésben.

Az ön települése még nincs a listán?

A közönségszavazás mellett a szervezők várják az új javaslatokat is: ha valaki szerint kimaradt egy különösen szép vagy különleges településnév, az [email protected] címen teheti meg az ajánlását. A szakértők ezeket a beérkező neveket is mérlegelik majd a döntő összeállításakor.

A végső eredményhirdetésre 2026 áprilisában, a magyar nyelv hetén kerül sor. A legszebb nevű településeken pedig ünnepi nyelvi-kulturális programokat is rendeznek, így ha a borsodi falvak közül kerül ki a győztes, a nyelv szépségét nemcsak a szavakban, hanem a helyszínen is együtt ünnepelhetik.

