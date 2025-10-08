1 órája
Csend a mocsarak felett – így tűntek el a darvak a Bükki Nemzeti Parkból
Ősszel megszoktuk, hogy az égbolt megtelik darvakkal, a tarlókon és vizes élőhelyeken pedig zeng a természet. Idén azonban szokatlan csend ül a Borsodi-Mezőség fölé. Hol vannak a darvaink – és miért nem látjuk őket a megszokott számban?
A daruvonulást hiába várja, sajnos a Borsodi-Mezőség területén nem láthatja idén
Forrás: BNPI
Fotó: Kozma Attila
Az elmúlt évtizedekben a darvak (Grus grus) őszi vonulása igazi természeti csodává vált. A Hortobágy és a Borsodi-Mezőség tájai ilyenkor madármegfigyelők, természetfotósok és kirándulók ezreit vonzzák. A napközben tarlókon és gyepeken táplálkozó madarak napnyugta után látványos tömegekben húznak be a szikes tavak és mocsarak vize fölé – ez az élmény maga a nagybetűs Daruvonulás.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei szerint azonban az idei ősz másképp alakult. A súlyos aszály következtében a Borsodi-Mezőség megszokott vizes élőhelyei teljesen kiszáradtak, így a darvak éjszakázásra alkalmas területei eltűntek. Az elmúlt évek 3–6 ezer példányával szemben most csupán 500–600 madár figyelhető meg a térségben.
Veszélyben a Borsodi Mezőség?
A helyzetet tovább rontja, hogy egyes felelőtlen látogatók terepjáróval vagy quaddal hajtanak be a kiszáradt medrekbe, súlyosan károsítva a védett területeket – figyelmeztet a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága. Ez nemcsak a madarakat zavarja meg, hanem hosszú távon a teljes ökoszisztéma egyensúlyát is veszélyezteti.
Ha nem érkezik számottevő csapadék, a megmaradt mocsarak is kiszáradhatnak, és a darvak továbbállnak még azelőtt, hogy mi, emberek gyönyörködhetnénk bennük.
A természet védelme közös felelősségünk. Ahogy a nemrég elhunyt Dr. Jane Goodall mondta:
Semmi nem határtalan. Egyetlen bolygónk van, és meg kell őriznünk saját magunk és a jövő generációi számára.
A darvak eltűnése figyelmeztetés: a természet nem luxus, hanem az élet feltétele. Vigyázzunk rá – hogy jövő ősszel újra hallhassuk a darvak hangját a borsodi ég alatt.
