Csend a mocsarak felett – így tűntek el a darvak a Bükki Nemzeti Parkból

Az elmúlt évtizedekben a darvak (Grus grus) őszi vonulása igazi természeti csodává vált. A Hortobágy és a Borsodi-Mezőség tájai ilyenkor madármegfigyelők, természetfotósok és kirándulók ezreit vonzzák. A napközben tarlókon és gyepeken táplálkozó madarak napnyugta után látványos tömegekben húznak be a szikes tavak és mocsarak vize fölé – ez az élmény maga a nagybetűs Daruvonulás.

A daruvonulás idén a Borsodi-Mezőség területén is elmarad Fotó: Kozma Attila / Forrás: BNPI

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei szerint azonban az idei ősz másképp alakult. A súlyos aszály következtében a Borsodi-Mezőség megszokott vizes élőhelyei teljesen kiszáradtak, így a darvak éjszakázásra alkalmas területei eltűntek. Az elmúlt évek 3–6 ezer példányával szemben most csupán 500–600 madár figyelhető meg a térségben.

Veszélyben a Borsodi Mezőség?

A helyzetet tovább rontja, hogy egyes felelőtlen látogatók terepjáróval vagy quaddal hajtanak be a kiszáradt medrekbe, súlyosan károsítva a védett területeket – figyelmeztet a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága. Ez nemcsak a madarakat zavarja meg, hanem hosszú távon a teljes ökoszisztéma egyensúlyát is veszélyezteti.