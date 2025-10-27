1 órája
„Minket tényleg megedzett az élet. Amin más sír, mi azon csak nevetünk...”
Az egyik leginkább szívmelengető közvélemény-kutatást végeztük el. A kommentfal pillanatok alatt megtelt és garantáljuk, hogy aki elolvassa, oda lesz meg vissza a gyönyörűségtől, legalábbis ha borsodi.
Arról kérdeztük a boon.hu olvasóit, mi az a borsodi szokás, amit más megyékben nem értenek. A válaszokból gyorsan kiderült, hogy nem a szokások a legkülönlegesebbek, hanem a borsodi beszéd, humor és életérzés. A kommentmező pillanatok alatt megtelt, de nem szokásokkal, hanem szófordulatokkal, ételekkel és jó adag borsodi lelemény említésével. Aki borsodi, az tudja: nálunk nem csak másképp beszélnek, hanem másképp is gondolkodnak. A linkre kattintva érdemes megnézni a részleteket.
„Kellesz, jösztök, bront” – csak a borsodiak tudják, miről van szó?
A borsodi Búza téri piac felkészült a rohamra
A halloween ünneplése hazánkban is egyre népszerűbb, a tökfaragás pedig sokaknál elmaradhatatlan október végi program lett. A faragható tök ilyenkor nagy kincs, és úgy tűnik, a Búza téri piac felkészült a rohamra. A linkre kattintva árakat is láthat.
Indul a roham a Búza téren: nagyon nem olcsó, de ilyet mindenki most szeretne – fotókkal
Kódfejtés
A gumiabroncs nemcsak kerek, fekete és drága, hanem tele van titokzatos számokkal és betűkkel is. Ezek a jelölések nem véletlenül vannak rajta feltüntetve. Minden adat fontos információt hordoz magában a méretről, a terhelhetőségről, a sebességhatárról és a gyártási időről. A linkre kattintva megnézheti, hogyan is kell őket értelmezni.
Nulla sansz az átverésre! Vérprofinak hisz majd a gumis, ha ezzel képben vagy az abroncsokról!
Gratuláció az ellenfélnek
A labdarúgó vármegyei II. osztály, Észak csoport, 10. fordulójában vasárnap egy találkozót rendeztek. A Sajóvámos otthon tartotta a három pontot. Hogy mit mondott a két edző a mérkőzés után, a linkre kattintva megtudhatja.