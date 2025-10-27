„Minket tényleg megedzett az élet. Amin más sír, mi azon csak nevetünk...”

Arról kérdeztük a boon.hu olvasóit, mi az a borsodi szokás, amit más megyékben nem értenek. A válaszokból gyorsan kiderült, hogy nem a szokások a legkülönlegesebbek, hanem a borsodi beszéd, humor és életérzés. A kommentmező pillanatok alatt megtelt, de nem szokásokkal, hanem szófordulatokkal, ételekkel és jó adag borsodi lelemény említésével. Aki borsodi, az tudja: nálunk nem csak másképp beszélnek, hanem másképp is gondolkodnak. A linkre kattintva érdemes megnézni a részleteket.

A borsodi beszéd és életérzés örökre összeköt minket Forrás: MW