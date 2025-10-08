1 órája
Majd a mesterséges intelligencia megmondja, hogy is élünk!
Megyénk több településén is az ott lakóknak meglehet az a jóleső érzésük, hogy az AI irigyli őket. Amiért ott élek, ahol. Van öt város, illetve község, ahova a mesterséges intelligencia is szívesen költözne. Borsodi kánaán, azaz megyénkbeli lakhatási toplista MI-módra.
„Borsodi kánaán”, avagy itt például szívesen laknak-e az AI?
Miskolc, Mezőkövesd, Tiszaújváros, Tokaj és Füzér. Négy település Borsod-Abaúj-Zemplén különböző végeiről. Mi köti őket össze? (A megyei úthálózaton kívül.) Majd az MI megmondja! A Boon.hu pedig megmutatja, mint mond az okos számítógép a „borsodi Kánaán” hollétéről.
Borsodi kánaán: megyénkbeli lakhatási toplista MI-módra
A mesterséges intelligencia szerinti lakhatási toplistát, vagyis a „borsodi Kánaánt” ez a cikk mutatta be a megyei hírportálon, és váltott ki az átlagosnál nagyobb olvasottságot szerdán:
Ez az 5 borsodi település maga a kánaán, a tutiba születtél, ha itt laksz – állítja az AI, de igaza van?
Egy másik, szintén népszerű (naná, blikkfangos című!) írásból az olvasható ki, hogy „Borsod is büszkélkedhet egy hellyel a top 10-es listán”. Nos, egy friss kutatásból kiderült, mely településeken keresnek a legtöbben a szex szóra. Kíváncsivá tettük? Tessék parancsolni!
Folytassuk futballal! Benczés Miklós neve sok miskolci, de sok megyebeli drukkernek ismerős lehet. Most az a téma merült fel kérdésként a labdarúgó-edző pályafutása kapcsán, hogy
Vagyis a Boon-cikkből kiderülhet, hol.
Mai hírösszefoglalónk zárásaként nézzük, hogy mire mondhatták a megyeszékhely lakosai, pontosabban facebookos kommentelői, hogy „Majd kifizetem, ha megkaptam a fizetést”. A kényszerű fenyegetőzés tárgya nem más volt, mint... de itt mindent részletesen elmondunk a témáról:
„Majd kifizetem, ha megkaptam a fizetést” – találgatnak a miskolciak a friss vízszámláról, reagált a szolgáltató