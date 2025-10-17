október 17., péntek

Cikkünk nyomán a TV2 is felkereste a borsodi férfit

Csütörtökön tettük közzé a sokakat megindító történetet. Nem telt bele 24 óra és a borsodi családapa elmondása szerint cikkünk nyomán az ország legnagyobb kereskedelmi tévécsatornája, a TV2 is megkérte, mesélje el történetét.

Boon.hu

Mindenki életében adódhat olyan helyzet, amit egyedül már nem képes kezelni. Így járt most a kazincbarcikai Berkes Péter is, aki párjával és 2 és fél éves kislányukkal együtt viselik egy idén márciusban, Belgiumban történt munkahelyi baleset következményeit. Cikkünk nyomán megkereste őt a TV2, aki szintén feldolgozná az esetet, sőt a helyszínen forgatnának is vele. A segítséget kérő borsodi családapa és családfő kálváriáját itt olvashatja el újra.

borsodi családapa
A borsodi családapa itt még jól volt: néhány évvel a balesete előtt Forrás: Facebook/Berkes Péter

A borsodi családapa helyzete össze sem hasonlítható a jogosítvány nélkül motorozó fiataléval

Egy fiatalember ittasan, megfelelő vezetői engedély nélkül ült motorra, majd egy hídpillérnek ütközve a folyóba zuhant. Az Encsi Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség miatt büntetőeljárást indított az ügyben – közölte csütörtökön a vármegyei rendőr-főkapitányság. Facebook-posztjuk elején kénytelenek voltak előre figyelmeztetni: a valóság bemutatása többeket érzékenyen érinthet.

Jobb áron is eladhatjuk verdánkat, mint gondolnánk

A használt autó eladása magánszemélyként sokak számára könnyű feladatnak tűnhet, de ez felkészületlenül nagyon könnyen átfordulhat egy stresszes feladatba. A papírok, az áralku és az érdeklődők kezelése nem is olyan egyszerű feladat, de egy kis felkészüléssel hamarabb és jobb áron is eladhatjuk a kocsit. Íme a legfontosabb tudnivalók a témában, hogy gördülékenyen menjen a folyamat.

Ide már nem járhatunk többé

Újra lezárult egy korszak. Több mint három évtized után bezárt egy miskolci, belvárosi üzlet. Bár a bolt ajtaját már bezárják, a történet ezzel még nem ér véget. Hogy mi történik ez után, korábbi cikkünkből megtudhatja.

