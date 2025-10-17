Cikkünk nyomán a TV2 is felkereste a borsodi férfit

Mindenki életében adódhat olyan helyzet, amit egyedül már nem képes kezelni. Így járt most a kazincbarcikai Berkes Péter is, aki párjával és 2 és fél éves kislányukkal együtt viselik egy idén márciusban, Belgiumban történt munkahelyi baleset következményeit. Cikkünk nyomán megkereste őt a TV2, aki szintén feldolgozná az esetet, sőt a helyszínen forgatnának is vele. A segítséget kérő borsodi családapa és családfő kálváriáját itt olvashatja el újra.

A borsodi családapa itt még jól volt: néhány évvel a balesete előtt Forrás: Facebook/Berkes Péter