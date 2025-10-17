2 órája
Cikkünk nyomán a TV2 is felkereste a borsodi férfit
Csütörtökön tettük közzé a sokakat megindító történetet. Nem telt bele 24 óra és a borsodi családapa elmondása szerint cikkünk nyomán az ország legnagyobb kereskedelmi tévécsatornája, a TV2 is megkérte, mesélje el történetét.
Mindenki életében adódhat olyan helyzet, amit egyedül már nem képes kezelni. Így járt most a kazincbarcikai Berkes Péter is, aki párjával és 2 és fél éves kislányukkal együtt viselik egy idén márciusban, Belgiumban történt munkahelyi baleset következményeit. Cikkünk nyomán megkereste őt a TV2, aki szintén feldolgozná az esetet, sőt a helyszínen forgatnának is vele. A segítséget kérő borsodi családapa és családfő kálváriáját itt olvashatja el újra.
Súlyos munkabaleset érte a kazincbarcikai családapát, a cég még csak szóra sem méltatja
A borsodi családapa helyzete össze sem hasonlítható a jogosítvány nélkül motorozó fiataléval
Egy fiatalember ittasan, megfelelő vezetői engedély nélkül ült motorra, majd egy hídpillérnek ütközve a folyóba zuhant. Az Encsi Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség miatt büntetőeljárást indított az ügyben – közölte csütörtökön a vármegyei rendőr-főkapitányság. Facebook-posztjuk elején kénytelenek voltak előre figyelmeztetni: a valóság bemutatása többeket érzékenyen érinthet.
Itt a videó a borsodi balesetről! A rendőrség csak külön figyelmeztetéssel meri megmutatni a vérfagyasztó jelenetet
Jobb áron is eladhatjuk verdánkat, mint gondolnánk
A használt autó eladása magánszemélyként sokak számára könnyű feladatnak tűnhet, de ez felkészületlenül nagyon könnyen átfordulhat egy stresszes feladatba. A papírok, az áralku és az érdeklődők kezelése nem is olyan egyszerű feladat, de egy kis felkészüléssel hamarabb és jobb áron is eladhatjuk a kocsit. Íme a legfontosabb tudnivalók a témában, hogy gördülékenyen menjen a folyamat.
A nepperek sem csinálják jobban: így sajtold ki az utolsó fillért is az eladó kocsidból
Ide már nem járhatunk többé
Újra lezárult egy korszak. Több mint három évtized után bezárt egy miskolci, belvárosi üzlet. Bár a bolt ajtaját már bezárják, a történet ezzel még nem ér véget. Hogy mi történik ez után, korábbi cikkünkből megtudhatja.