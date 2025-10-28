2 órája
Ennyiért vehet kastélyt Borsodban
Tippeljen melyik borsodi településen van a vármegye legdrágább ingatlana. Mutatjuk a kastélyszerű luxusingatlanokat és azt is, hogy pontosan mennyiért hirdették ezeket Borsodban.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is vannak igencsak figyelemre méltó lakóhelyek. Ezeket az ingatlan.com adatai szerint sorba is rendeztük ár szerint növekvő sorrendben. Íme az öt legdrágább luxusingatlan Borsodban, csak a linkre kell kattintani és már láthatja is.
Nem találod ki, hol van Borsod legdrágább háza – ide nem költözhet be akárki – fotókkal
Borsodban ez is lehetséges
Ha ilyen-olyan munkahelyen dolgozókat megkérdeznénk róla, biztosan sokan mondanák: de jó lenne! Szívesen mennénk! Amikor fél évszázaddal ezelőtt a diósgyőri kohászat munkavállalóit kérdezték, ők is zömében igent mondtak a lehetőségre. Naná, két hét éjszakai szanatóriumban Tapolcán, ingyen? Katt a linkre a részletekért!
Miskolc éjszakai szanatóriumába hízni jártak a munkások, de történt ott még bőven más is – fotókkal
Kiderült fehér lesz-e a karácsony!
A 2025/2026-os tél már a küszöbön áll, és mindenki arra kíváncsi: vajon idén fehér lesz-e a karácsony, és melyik hónap hozza a legtöbb havat? Friss modellek és szakértői vélemények segítenek megtippelni a havas napok sűrűségét, a havazás mennyiségét Európában. Mutatjuk a választ, ha a linkre kattint.
Már hozza is La Niña az igazi telet – kiderült, mikortól tombolhat a hó!
Ez hihetetlen!
A közösségi médiában posztoltak fotót az esetről, ahol be is indultak a találgatások. A különös égi jelenségről egy másik településen is készítettek felvételt, mi pedig megmutattuk korábbi írásunkban.
Ufók jelentek meg Borsodban? Többen is lefotózták a rejtélyes fényeket, mutatjuk!
