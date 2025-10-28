október 28., kedd

Döbbenet

2 órája

Ennyiért vehet kastélyt Borsodban

Címkék#Borsod#la nina#havazás#kastély#szanatórium

Tippeljen melyik borsodi településen van a vármegye legdrágább ingatlana. Mutatjuk a kastélyszerű luxusingatlanokat és azt is, hogy pontosan mennyiért hirdették ezeket Borsodban.

Boon.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is vannak igencsak figyelemre méltó lakóhelyek. Ezeket az ingatlan.com adatai szerint sorba is rendeztük ár szerint növekvő sorrendben. Íme az öt legdrágább luxusingatlan Borsodban, csak a linkre kell kattintani és már láthatja is.

borsodban
Ez a kastély nem az a kastély, amit Borsodban megvásárolhat Forrás: kastelyok.com

Borsodban ez is lehetséges

Ha ilyen-olyan munkahelyen dolgozókat megkérdeznénk róla, biztosan sokan mondanák: de jó lenne! Szívesen mennénk! Amikor fél évszázaddal ezelőtt a diósgyőri kohászat munkavállalóit kérdezték, ők is zömében igent mondtak a lehetőségre. Naná, két hét éjszakai szanatóriumban Tapolcán, ingyen? Katt a linkre a részletekért!

Kiderült fehér lesz-e a karácsony!

A 2025/2026-os tél már a küszöbön áll, és mindenki arra kíváncsi: vajon idén fehér lesz-e a karácsony, és melyik hónap hozza a legtöbb havat? Friss modellek és szakértői vélemények segítenek megtippelni a havas napok sűrűségét, a havazás mennyiségét Európában. Mutatjuk a választ, ha a linkre kattint.

Ez hihetetlen!

A közösségi médiában posztoltak fotót az esetről, ahol be is indultak a találgatások. A különös égi jelenségről egy másik településen is készítettek felvételt, mi pedig megmutattuk korábbi írásunkban. 


Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

