Ennyiért vehet kastélyt Borsodban

Kiderült fehér lesz-e a karácsony!

A 2025/2026-os tél már a küszöbön áll, és mindenki arra kíváncsi: vajon idén fehér lesz-e a karácsony, és melyik hónap hozza a legtöbb havat? Friss modellek és szakértői vélemények segítenek megtippelni a havas napok sűrűségét, a havazás mennyiségét Európában. Mutatjuk a választ, ha a linkre kattint.