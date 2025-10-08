Ahol az idő is megpihen – Borsod különleges temetőinek titkai (fotók, videó)

Erdők mélyén, domboldalak ölelésében, apró falvak határában húzódnak meg ezek a nyugalmat árasztó helyek, ahol a történelem és a táj egymásba fonódik. Miskolc városi temetőitől a Tornabarakonyi dombokig vagy a Répáshutai Üveghutáig minden sír, minden kő egy történetet mesél. Borsod temetői sok szempontból különlegesek, most megismerhet néhány ezek közül is kiemelkedőt.

Borsod temetői közül az egyik legrejtélyesebb: a Hidvégardó zsidó temető az erdő csendjében "bújik" meg Forrás: MW

A város, ahol harmincnál is több temető őrzi a múltat

Kevesen tudják, de Miskolc területén összesen 34 temető található, ami önmagában is különleges adat. Ezek közül hét működő önkormányzati temető – köztük a legnagyobb, a Szentpéteri kapui – valamint több olyan, amely a városhoz csatolt egykori településekhez tartozik.

Emellett hat lezárt temető is található a városban, köztük a katonatemetők, az ’56-osok parcellája, a régi zsidó temető és a tetemvári Hősök temetője. Ezek a helyek már csak emlékezésre szolgálnak, de a város történetének elválaszthatatlan részei.