32 perce
Ahol az idő is megpihen – Borsod különleges temetőinek titkai (fotók, videó)
Különleges helyszínek ezek. Borsod temetői nem csupán a múlt emlékhelyei, hanem az idő, a természet és az emberi sors különös találkozási pontjai. Válogatásunkban igazi kuriózumokat találhat, amik kirándulási célpontnak sem utolsók.
Borsod temetői közül az egyik legmeredekebb a Felső-hámori
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Erdők mélyén, domboldalak ölelésében, apró falvak határában húzódnak meg ezek a nyugalmat árasztó helyek, ahol a történelem és a táj egymásba fonódik. Miskolc városi temetőitől a Tornabarakonyi dombokig vagy a Répáshutai Üveghutáig minden sír, minden kő egy történetet mesél. Borsod temetői sok szempontból különlegesek, most megismerhet néhány ezek közül is kiemelkedőt.
A város, ahol harmincnál is több temető őrzi a múltat
Kevesen tudják, de Miskolc területén összesen 34 temető található, ami önmagában is különleges adat. Ezek közül hét működő önkormányzati temető – köztük a legnagyobb, a Szentpéteri kapui – valamint több olyan, amely a városhoz csatolt egykori településekhez tartozik.
Emellett hat lezárt temető is található a városban, köztük a katonatemetők, az ’56-osok parcellája, a régi zsidó temető és a tetemvári Hősök temetője. Ezek a helyek már csak emlékezésre szolgálnak, de a város történetének elválaszthatatlan részei.
Ikerpár, akik életeket mentenek: saját pénzükből tartják fenn a tiszabábolnai tűzoltókat - fotókkal, videóval
A városban jelenlévő felekezetek – római és görög katolikusok, reformátusok, evangélikusok és zsidók – mind saját temetővel rendelkeznek, ami önmagában is sokat elmond Miskolc vallási és kulturális sokszínűségéről.
Két temető, ami a magasba nyúlik
A különlegességek közül kiemelkedik két helyszín: a Felső-hámori köztemető és az Avasi Református Temető. Előbbi meredek domboldalon, erdős, sziklás területen bújik meg, ahonnan a sírok között sétálva belátni a völgyet. Bár a látvány gyönyörű, különleges elhelyezkedésének köszönhetően idősebbeknek megterhelő a feljutás, mivel egy hosszabb, kacskaringósabb út visz fel a sírhelyekig.
November első napján, amikor a gyertyák ezrei ragyognak a mécsesek fényében, ezek a temetők már-már földöntúli látványt nyújtanak. Az útról felpillantva a hegyoldalban pislákoló fények mintha az ég felé kapaszkodnának, ami egyszerre szimbolikus és megindító látvány.
Ómassai köztemető: felső és alsó
Az Ómassai felső köztemető egy rézsűs, meredek domboldalon helyezkedik el. A domb aljában festői szépségű patakmederrel, mely állandó friss vízzel táplálja a Hámori tavat.
A temető gyöngyszemként tűnik ki az erdővel körbeölelt fák közül. A sírok rendezett egymásutánban helyezkednek el, régmúlt temetési forma felidézésével, családonként elkülönülve. A temető tulajdonosa Miskolc Város Önkormányzata. Csak urnás temetés engedélyezett a területen, de ravatalozási lehetőség van a település kápolnájánál.
Az ómassai temetőben jártunkFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Az Avasi Református Temető: ahol a nagyok nyugszanak
Miskolc történetének egyik kiemelt helyszíne az Avasi Református Temető, ahol a Nemzeti Örökség Intézete a közelmúltban helyezett el okos parcellakövet – a városban elsőként.
Ringert Csaba, a NÖRI kulturális igazgatója szerint „nagy elődeink sírjai mögött küzdelmek, álmok, eredmények állnak, amelyekre az utókornak emlékezni kell – ehhez ismerni kell azokat”.
Az Avasi temetőben Miskolc és a nemzet nagyjai nyugszanak, harminc védett sír közül tíz ezen a helyen található. A történelmi emlékezés és a modern technológia itt különös harmóniában találkozik.
Felső-Hámori temetőFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A sírköveken nem pusztán kőbevésett nevek állnak, hanem olyan személyiségek tükrei ezek, akik szolgálatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország és ezen belül Miskolc gazdagabb, teljesebb és értékesebb legyen. Ezek a sírok egyszerre hordozzák a város történetét és a nemzet emlékezetét – tette hozzá az igazgató, aki néhány példát is említett. Itt nyugszik a
- Szemere család (kiemelten Szemere Bertalan)
- Latabár-Schabinszky család
- Soltész Nagy és Tarnay család
- Palóczy László
A boon.hu a helyszínen járt az okos-parcellakő átadáskor, erről szóló írásunkból részletesen tájékozódhat a nagy pillanatról és arról, hogyan használhatja a modern vívmányt akár turistaként is, ha idelátogat.
Mostantól egyetlen érintéssel feltárulnak a múlt titkai a miskolci temetőkben
Tornabarakony – a lélegzetelállító zsákfalu temetője
Miskolctól mintegy 90 kilométerre, az Aggteleki Nemzeti Park szomszédságában bújik meg Tornabarakony, egy alig harmincfős zsákfalu, ahol az idő szinte megállt.
A település görög katolikus temploma a 19. században épült, az elődje – egy fatemplom – 1770 táján leégett. A templom ikonosztáza és „Szűz a jellel” ikonja Kárpáti László munkája, az 1980-as évekből.
A falu temetője egyidős a településsel, és különleges atmoszféráját a környező erdők, dombok és a gyakran felbukkanó vadállatok:
- őzek
- szarvasok
- fácánok adják.
A kockás liliom, a környék szigorúan védett növénye, tavasszal a sírok között is kibontja szirmait.
Répáshuta külterületének éke az „Üveghuta temetője”
A répáshutai Üveghuta temetője ipartörténeti emlékhely. Itt üvegmunkások és családtagjaik alusszák örök álmukat – az első temetés 1843-ban, az utolsó 1926-ban történt.
Ez volt a Bükk hegység utolsó üveghuta települése, ma már csak a fák lombjának halk susogása kíséri az emlékezőt. A helyet a túrázók gyakran felkeresik, és még ma is találni mezei virágokat a sírokon – a természet és az emberi emlékezés különös összhangjaként. Ide kattintva gyönyörű fotókat talál a sírok jelenlegi állapotáról.
Avasi Református temetőFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Hidvégardó zsidó temető az erdőben
Hidvégardó község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolctól körülbelül 65 kilométerre, északra fekszik. A vármegye – és így az ország – legészakibb települése. A hídvég a Bódva folyó hídjára utal, az ardó pedig az „erdő" szóból származik, ami erdőgazdálkodásra utal. A temető szomszédságában található egy ősrégi sziklaképződmény, mely védett geológiai feltárásként van nyilvántartva.
A zsidó temető fizikailag is elkülönül a köztemetőtől, utóbbi az erdőhöz közel, előbbi viszont fizikailag is benne található.
Borsod temetői: az emlékezés csendes szigetei
Borsod különleges temetői nem csupán kegyeleti helyek, hanem a megmaradás és az emlékezés szigetei. A városi sírkertek és a hegyek közé rejtett kis temetők ugyanannak a történetnek a fejezetei: az ember és a természet közös időtlen párbeszéde.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Emlékszik még Csank Jánosra? – Így látták mostanában Ózdon, egy különös kártyát tartva a kezében
Padlógázt nyomott ez a 3 borsodi város, a fejlesztésekkel nem csak a fiataloknak üzennek
Az utolsó pillanatban: ha nincsenek a hős szerencsi rendőrök, a fiatal fiú már nem élne
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
boon.hu video
- Már tudjuk, mit terveznek a diósgyőri várral - fotókkal, videóval
- Kórházba került a család, akik a kigyulladt hejőcsabai műemlék gyógyszertár épületében laktak (videóval)
- Padlógázt nyomott ez a 3 borsodi város, a fejlesztésekkel nem csak a fiataloknak üzennek
- A patika, a tűz, és a rejtélyes négyes - videóval!
- Lángokban állt Miskolc ikonikus épülete – kiderült, mi lett a bent rekedt családdal