Ahol az idő is megpihen – Borsod különleges temetőinek titkai (fotók, videó)

Különleges helyszínek ezek. Borsod temetői nem csupán a múlt emlékhelyei, hanem az idő, a természet és az emberi sors különös találkozási pontjai. Válogatásunkban igazi kuriózumokat találhat, amik kirándulási célpontnak sem utolsók.

Ahol az idő is megpihen – Borsod különleges temetőinek titkai (fotók, videó)

Borsod temetői közül az egyik legmeredekebb a Felső-hámori

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Erdők mélyén, domboldalak ölelésében, apró falvak határában húzódnak meg ezek a nyugalmat árasztó helyek, ahol a történelem és a táj egymásba fonódik. Miskolc városi temetőitől a Tornabarakonyi dombokig vagy a Répáshutai Üveghutáig minden sír, minden kő egy történetet mesél. Borsod temetői sok szempontból különlegesek, most megismerhet néhány ezek közül is kiemelkedőt.

Borsod temetői: Hidvégardó zsidó temető
Borsod temetői közül az egyik legrejtélyesebb: a Hidvégardó zsidó temető az erdő csendjében "bújik" meg Forrás: MW

A város, ahol harmincnál is több temető őrzi a múltat

Kevesen tudják, de Miskolc területén összesen 34 temető található, ami önmagában is különleges adat. Ezek közül hét működő önkormányzati temető – köztük a legnagyobb, a Szentpéteri kapui – valamint több olyan, amely a városhoz csatolt egykori településekhez tartozik.
Emellett hat lezárt temető is található a városban, köztük a katonatemetők, az ’56-osok parcellája, a régi zsidó temető és a tetemvári Hősök temetője. Ezek a helyek már csak emlékezésre szolgálnak, de a város történetének elválaszthatatlan részei.

A városban jelenlévő felekezetek – római és görög katolikusok, reformátusok, evangélikusok és zsidók – mind saját temetővel rendelkeznek, ami önmagában is sokat elmond Miskolc vallási és kulturális sokszínűségéről.

Két temető, ami a magasba nyúlik

A különlegességek közül kiemelkedik két helyszín: a Felső-hámori köztemető és az Avasi Református Temető. Előbbi meredek domboldalon, erdős, sziklás területen bújik meg, ahonnan a sírok között sétálva belátni a völgyet. Bár a látvány gyönyörű, különleges elhelyezkedésének köszönhetően idősebbeknek megterhelő a feljutás, mivel egy hosszabb, kacskaringósabb út visz fel a sírhelyekig.

November első napján, amikor a gyertyák ezrei ragyognak a mécsesek fényében, ezek a temetők már-már földöntúli látványt nyújtanak. Az útról felpillantva a hegyoldalban pislákoló fények mintha az ég felé kapaszkodnának, ami egyszerre szimbolikus és megindító látvány.

Ómassai köztemető: felső és alsó

Az Ómassai felső köztemető egy rézsűs, meredek domboldalon helyezkedik el. A domb aljában festői szépségű patakmederrel, mely állandó friss vízzel táplálja a Hámori tavat. 

A temető gyöngyszemként tűnik ki az erdővel körbeölelt fák közül. A sírok rendezett egymásutánban helyezkednek el, régmúlt temetési forma felidézésével, családonként elkülönülve. A temető tulajdonosa Miskolc Város Önkormányzata. Csak urnás temetés engedélyezett a területen, de ravatalozási lehetőség van a település kápolnájánál.

Az ómassai temetőben jártunk

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az Avasi Református Temető: ahol a nagyok nyugszanak

Miskolc történetének egyik kiemelt helyszíne az Avasi Református Temető, ahol a Nemzeti Örökség Intézete a közelmúltban helyezett el okos parcellakövet – a városban elsőként.
Ringert Csaba, a NÖRI kulturális igazgatója szerint „nagy elődeink sírjai mögött küzdelmek, álmok, eredmények állnak, amelyekre az utókornak emlékezni kell – ehhez ismerni kell azokat”.
Az Avasi temetőben Miskolc és a nemzet nagyjai nyugszanak, harminc védett sír közül tíz ezen a helyen található. A történelmi emlékezés és a modern technológia itt különös harmóniában találkozik.

Felső-Hámori temető

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A sírköveken nem pusztán kőbevésett nevek állnak, hanem olyan személyiségek tükrei ezek, akik szolgálatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország és ezen belül Miskolc gazdagabb, teljesebb és értékesebb legyen. Ezek a sírok egyszerre hordozzák a város történetét és a nemzet emlékezetét – tette hozzá az igazgató, aki néhány példát is említett. Itt nyugszik a

  • Szemere család (kiemelten Szemere Bertalan)
  • Latabár-Schabinszky család
  • Soltész Nagy és Tarnay család
  • Palóczy László

A boon.hu a helyszínen járt az okos-parcellakő átadáskor, erről szóló írásunkból részletesen tájékozódhat a nagy pillanatról és arról, hogyan használhatja a modern vívmányt akár turistaként is, ha idelátogat.

Tornabarakony – a lélegzetelállító zsákfalu temetője

Miskolctól mintegy 90 kilométerre, az Aggteleki Nemzeti Park szomszédságában bújik meg Tornabarakony, egy alig harmincfős zsákfalu, ahol az idő szinte megállt.
A település görög katolikus temploma a 19. században épült, az elődje – egy fatemplom – 1770 táján leégett. A templom ikonosztáza és „Szűz a jellel” ikonja Kárpáti László munkája, az 1980-as évekből.
A falu temetője egyidős a településsel, és különleges atmoszféráját a környező erdők, dombok és a gyakran felbukkanó vadállatok:

  • őzek
  • szarvasok
  • fácánok adják.

A kockás liliom, a környék szigorúan védett növénye, tavasszal a sírok között is kibontja szirmait.

borsod temetői: üveghuta temető
Üveghuta temetője a mai napig őrzi az itt élő és dolgozó emberek emlékét Forrás:  Facebook

Répáshuta külterületének éke az „Üveghuta temetője”

A répáshutai Üveghuta temetője ipartörténeti emlékhely. Itt üvegmunkások és családtagjaik alusszák örök álmukat – az első temetés 1843-ban, az utolsó 1926-ban történt.
Ez volt a Bükk hegység utolsó üveghuta települése, ma már csak a fák lombjának halk susogása kíséri az emlékezőt. A helyet a túrázók gyakran felkeresik, és még ma is találni mezei virágokat a sírokon – a természet és az emberi emlékezés különös összhangjaként. Ide kattintva gyönyörű fotókat talál a sírok jelenlegi állapotáról.

Avasi Református temető

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Hidvégardó zsidó temető az erdőben

Hidvégardó község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolctól körülbelül 65 kilométerre, északra fekszik. A vármegye – és így az ország – legészakibb települése. A hídvég a Bódva folyó hídjára utal, az ardó pedig az „erdő" szóból származik, ami erdőgazdálkodásra utal. A temető szomszédságában található egy ősrégi sziklaképződmény, mely védett geológiai feltárásként van nyilvántartva.

A zsidó temető fizikailag is elkülönül a köztemetőtől, utóbbi az erdőhöz közel, előbbi viszont fizikailag is benne található. 

Borsod temetői: az emlékezés csendes szigetei

Borsod különleges temetői nem csupán kegyeleti helyek, hanem a megmaradás és az emlékezés szigetei. A városi sírkertek és a hegyek közé rejtett kis temetők ugyanannak a történetnek a fejezetei: az ember és a természet közös időtlen párbeszéde.

boon.hu video

