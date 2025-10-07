Borsod büszkesége lett a tájházak királynője

A Bodrogközi Múzeumporta nyerte el idén az „Év Tájháza” díjat, amelyet a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége ítél oda minden évben. Az elismerést október 3-án, a Szövetség XXII. országos konferenciáján, Kiskőrösön adták át a borsodi falu múzeumának.

Egy borsodi falu, Cigánd büszkesége lett Az Év Tájháza

Forrás: Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetége

Borsodi tájház a figyelem középpontjában

A Bodrogközi Múzeumporta nem csupán a Bodrogköz legnagyobb múzeumi együttese, hanem egy élő, lüktető közösségi tér is. A látogatók a kiállításokon túl a gazdasági udvarban, kézműves műhelyekben és tematikus foglalkoztatókon keresztül ismerhetik meg a térség hagyományos mesterségeit és gazdálkodási formáit. Az olyan interaktív kiállítások, mint a Múltkor háza vagy a Szösztől a szőttesig, nemcsak a múltat mutatják be, hanem élményt, tanulást és közösséget is kínálnak. A múzeum emellett aktív szereplője a nemzetközi kulturális életnek is: határon átnyúló együttműködései, gazdag rendezvénynaptára és a helyi kézműves termékeket népszerűsítő Portabolt révén a Bodrogköz egyik meghatározó kulturális központjává nőtte ki magát.

Új program indul a tájházakért

A díjat Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, Domonyi László, Kiskőrös polgármestere, valamint dr. Bereczki Ibolya, a szövetség elnöke adta át a cigándi intézmény képviselőinek. Az eseményen Závogyán Magdolna egy másik fontos bejelentést is tett: elindul a Kós Károly Program, amely a tájházak működését és közösségi szerepvállalását hivatott támogatni.

A program keretében az intézmények akár 1 millió forintos támogatásban is részesülhetnek, amit rendezvényekre, fejlesztésekre vagy közösségi programokra fordíthatnak. A cél, hogy a tájházak még szorosabb kapcsolatot ápoljanak a helyi közösségekkel, és igazi kulturális motorjai legyenek a vidéki életnek.

Borsod kiemelkedő a kulturális örökség ápolásában

Az „Év Tájháza” díj célja, hogy elismerje azokat az intézményeket, amelyek kiemelkedően járulnak hozzá a kulturális örökség megőrzéséhez, a közösségépítéshez és az oktatáshoz. A Bodrogközi Múzeumporta mindhárom területen példamutató munkát végez, és ezzel méltán lett Borsod új büszkesége.

