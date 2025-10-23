30 perce
Na, ezért éri meg Borsod-Abaúj-Zemplénbe jönni! Teljes csoda, amit még a helyiek közül is kevesen tudnak!
A Bükk csúcsaitól a Tisza síkjáig terjedő vidék egyszerre őrzi hazánk legmagasabb pontjait, legmélyebb tavai egyikét és a leghosszabb település-távolságokat. Tudta, hogy Monaco több mint 3400-szor elférne benne? Kevés olyan vármegye van Magyarországon, ahol ennyi földrajzi különlegesség zsúfolódik össze, mint Borsod-Abaúj-Zemplén területén.
Borsod-Abaúj-Zemplén legeit csak az igazán fekete-övesek ismerik
A vármegye hatalmas területe és különleges fekvése igazi földrajzi kaleidoszkópot alkot. Egyetlen térképen fér meg benne a Bükk vadregényes csúcsrendszere, a Zemplén szelíd dombvidéke és a Tisza menti síkság nyugalma. Itt a természet minden irányból más arcát mutatja – néhol hűvös, árnyas erdőkkel, máshol napsütötte alföldi tájakkal, amelyek együtt adják Borsod-Abaúj-Zemplén páratlan karakterét.
Borsod-Abaúj-Zemplén: Egy vármegye, ami majdnem egy országnyi
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7247,17 km²-es területével Magyarország második legnagyobb közigazgatási egysége – ez az ország teljes területének mintegy 7,78 százalékát teszi ki.
Ha nehezen képzeli el, mekkora ez:
- Monaco több mint 3400-szor,
- Málta körülbelül 23-szor,
- Mallorca pedig kétszer is elférne benne.
Lakossága közel 623 ezer fő, így a második legnépesebb vármegye, amely hazánk népességének mintegy 6,5 százalékát adja – népsűrűsége azonban az országos átlag alatt van.
Borsod rejtett veszélyei – 5 gyönyörű, de kockázatos természeti hely, ahol nem árt az óvatosság
Hegyek, völgyek, síkságok találkozása
Borsod-Abaúj-Zemplén földrajzilag az ország egyik legváltozatosabb vidéke. Az Északi-középhegység és az Alföld határán fekszik, így az északi részeket erdős hegyvidékek, a déli részeket pedig sík területek jellemzik.
- Legmagasabb pont: Felső-Borovnyák a Bükkben, 945 méter
- Legmagasabb vízesés: Lillafüredi vízesés, 20 méter
- Legalacsonyabb hőmérséklet Magyarországon: −35 °C, Miskolctapolca, 1940. február 16.
- A vármegye átlaghőmérséklete alacsonyabb, csapadéka viszont bőségesebb az országos átlagnál (évi 700–800 milliméter).
Szélső pontok és extrém távolságok
A vármegye négy égtáj szerint is tartogat rekordokat:
- Legészakibb település: Hidvégardó (Edelényi járás) – egyben Magyarország legészakibb települése
- Legdélibb: Tiszadorogma (Mezőcsáti járás)
- Legkeletibb: Zemplénagárd (Cigándi járás)
- Legnyugatibb: Domaháza (Ózdi járás)
A két legtávolabbi pont, Zemplénagárd és Domaháza között:
Autóval: 198,5 kilométer
Kerékpárral: 219 kilométer
Gyalogosan: 185 kilométer – azaz több mint 51 óra gyalogút, ami olyan, mintha Budapestről Grazig sétálnánk el.
Vizek birodalma
A megye vízrajza rendkívül gazdag, hiszen szinte minden folyója a Tisza vízgyűjtő területéhez tartozik.
Fő folyói:
Tisza, Hernád, Sajó, Bódva, Bodrog, Hejő, Takta, Rakaca és Jósva.
Érdekességek:
- Legmélyebb tó: Rudabányai-tó – 60 méter
- Legnagyobb mesterséges víztest: Tisza-tó
- Jelentős víztározók: Lázbérci- és Rakaca-víztározó
Ezek a víztestek nemcsak a vízgazdálkodásban fontosak, hanem a turizmusban is, hiszen népszerűek a kirándulók és horgászok körében.
Erdők országa
A Bükk- és Zempléni-hegység sűrű erdei tölgyesekkel, bükkösökkel és fenyvesekkel borítottak. A térség különleges mikroklímája miatt itt található meg a magyar „havasi gyopár”, a tűzoltó kankalin és számos alpesi virágfaj is.
Ha a terület nagyságát sportnyelven nézzük: a vármegye erdőibe több ezer Puskás Aréna is beleférne!
Kisvárosok, nagy rekordok
Borsod-Abaúj-Zemplénben még a városok is rekordokat rejtenek:
- Legészakibb város: Gönc
- Legkisebb népességű város: Pálháza – mindössze ezer lakos
- Leghosszabb határszakasz: Magyarország–Szlovákia – 667 km
Tudta-e? – 3 érdekesség, amit még a helyiek közül is kevesen ismernek
📍 1. Füzérhez tartozik Magyarország legészakibb pontja. Innen szó szerint a csúcsról tekinthetünk le az országra.
🌊 2. A Rudabányai-tó mélyebb, mint egy 20 emeletes ház magassága. A víz színe napszaktól függően változik, zöldből kobaltkékre.
🌲 3. A Bükkben nő a magyar „havasi gyopár”. Ez a ritka növényfaj az Alpokból ismert, de Borsod erdőiben is otthonra talált.
Egy vármegye, ahol mindenből a legszélsőségesebbet találjuk
Hegyek és síkságok, jéghideg rekordok és selymes vízesések, apró falvak és hatalmas távolságok – Borsod-Abaúj-Zemplén valódi földrajzi mozaik, ahol Magyarország minden arca megmutatkozik és a földrajzi érdekességek száma végtelen.
5 borsodi, abaúji és zempléni étel, amik az AI személyes kedvencei – bár kóstolni nem tud, elmondta mi alapján választott
Ha ezek a káprázatos fotók nem hozzák meg a kedvét az őszi Lillafüredhez, akkor semmi!
