Na, ezért éri meg Borsod-Abaúj-Zemplénbe jönni! Teljes csoda, amit még a helyiek közül is kevesen tudnak!

A Bükk csúcsaitól a Tisza síkjáig terjedő vidék egyszerre őrzi hazánk legmagasabb pontjait, legmélyebb tavai egyikét és a leghosszabb település-távolságokat. Tudta, hogy Monaco több mint 3400-szor elférne benne? Kevés olyan vármegye van Magyarországon, ahol ennyi földrajzi különlegesség zsúfolódik össze, mint Borsod-Abaúj-Zemplén területén.

Bahor-Juhász Ágnes
Na, ezért éri meg Borsod-Abaúj-Zemplénbe jönni! Teljes csoda, amit még a helyiek közül is kevesen tudnak!

Borsod-Abaúj-Zemplén legeit csak az igazán fekete-övesek ismerik

Forrás: Turista Magazin

A vármegye hatalmas területe és különleges fekvése igazi földrajzi kaleidoszkópot alkot. Egyetlen térképen fér meg benne a Bükk vadregényes csúcsrendszere, a Zemplén szelíd dombvidéke és a Tisza menti síkság nyugalma. Itt a természet minden irányból más arcát mutatja – néhol hűvös, árnyas erdőkkel, máshol napsütötte alföldi tájakkal, amelyek együtt adják Borsod-Abaúj-Zemplén páratlan karakterét.
 

borsod-abaúj-zemplén madártávlatból
Borsod-Abaúj-Zemplén lenyűgöző méreteiben elfér egy is vadászház is az erdők ölén  
Forrás: Turista Magazin

Borsod-Abaúj-Zemplén: Egy vármegye, ami majdnem egy országnyi

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7247,17 km²-es területével Magyarország második legnagyobb közigazgatási egysége – ez az ország teljes területének mintegy 7,78 százalékát teszi ki.
Ha nehezen képzeli el, mekkora ez:

  • Monaco több mint 3400-szor,
  • Málta körülbelül 23-szor,
  • Mallorca pedig kétszer is elférne benne.

Lakossága közel 623 ezer fő, így a második legnépesebb vármegye, amely hazánk népességének mintegy 6,5 százalékát adja – népsűrűsége azonban az országos átlag alatt van.

Hegyek, völgyek, síkságok találkozása

Borsod-Abaúj-Zemplén földrajzilag az ország egyik legváltozatosabb vidéke. Az Északi-középhegység és az Alföld határán fekszik, így az északi részeket erdős hegyvidékek, a déli részeket pedig sík területek jellemzik.

  • Legmagasabb pont: Felső-Borovnyák a Bükkben, 945 méter
  • Legmagasabb vízesés: Lillafüredi vízesés, 20 méter
  • Legalacsonyabb hőmérséklet Magyarországon: −35 °C, Miskolctapolca, 1940. február 16.
  • A vármegye átlaghőmérséklete alacsonyabb, csapadéka viszont bőségesebb az országos átlagnál (évi 700–800 milliméter).
borsod-abaúj-templén arlói-tó
Az Arlói-tó lélegzetelállító látványt nyújt minden évszakban  
Forrás: Turista Magazin

Szélső pontok és extrém távolságok

A vármegye négy égtáj szerint is tartogat rekordokat:

  • Legészakibb település: Hidvégardó (Edelényi járás) – egyben Magyarország legészakibb települése
  • Legdélibb: Tiszadorogma (Mezőcsáti járás)
  • Legkeletibb: Zemplénagárd (Cigándi járás)
  • Legnyugatibb: Domaháza (Ózdi járás)

A két legtávolabbi pont, Zemplénagárd és Domaháza között:

Autóval: 198,5 kilométer
Kerékpárral: 219 kilométer
Gyalogosan: 185 kilométer – azaz több mint 51 óra gyalogút, ami olyan, mintha Budapestről Grazig sétálnánk el.

Vizek birodalma

A megye vízrajza rendkívül gazdag, hiszen szinte minden folyója a Tisza vízgyűjtő területéhez tartozik.
Fő folyói:
Tisza, Hernád, Sajó, Bódva, Bodrog, Hejő, Takta, Rakaca és Jósva.

Érdekességek:

  • Legmélyebb tó: Rudabányai-tó – 60 méter
  • Legnagyobb mesterséges víztest: Tisza-tó
  • Jelentős víztározók: Lázbérci- és Rakaca-víztározó

Ezek a víztestek nemcsak a vízgazdálkodásban fontosak, hanem a turizmusban is, hiszen népszerűek a kirándulók és horgászok körében.

Erdők országa

A Bükk- és Zempléni-hegység sűrű erdei tölgyesekkel, bükkösökkel és fenyvesekkel borítottak. A térség különleges mikroklímája miatt itt található meg a magyar „havasi gyopár”, a tűzoltó kankalin és számos alpesi virágfaj is.
Ha a terület nagyságát sportnyelven nézzük: a vármegye erdőibe több ezer Puskás Aréna is beleférne!

Kisvárosok, nagy rekordok

Borsod-Abaúj-Zemplénben még a városok is rekordokat rejtenek:

  • Legészakibb város: Gönc
  • Legkisebb népességű város: Pálháza – mindössze ezer lakos
  • Leghosszabb határszakasz: Magyarország–Szlovákia – 667 km

Tudta-e? – 3 érdekesség, amit még a helyiek közül is kevesen ismernek

📍 1. Füzérhez tartozik Magyarország legészakibb pontja. Innen szó szerint a csúcsról tekinthetünk le az országra.

🌊 2. A Rudabányai-tó mélyebb, mint egy 20 emeletes ház magassága. A víz színe napszaktól függően változik, zöldből kobaltkékre.

🌲 3. A Bükkben nő a magyar „havasi gyopár”. Ez a ritka növényfaj az Alpokból ismert, de Borsod erdőiben is otthonra talált.

Egy vármegye, ahol mindenből a legszélsőségesebbet találjuk

Hegyek és síkságok, jéghideg rekordok és selymes vízesések, apró falvak és hatalmas távolságok – Borsod-Abaúj-Zemplén valódi földrajzi mozaik, ahol Magyarország minden arca megmutatkozik és a földrajzi érdekességek száma végtelen.


