Na, ezért éri meg Borsod-Abaúj-Zemplénbe jönni! Teljes csoda, amit még a helyiek közül is kevesen tudnak!

A vármegye hatalmas területe és különleges fekvése igazi földrajzi kaleidoszkópot alkot. Egyetlen térképen fér meg benne a Bükk vadregényes csúcsrendszere, a Zemplén szelíd dombvidéke és a Tisza menti síkság nyugalma. Itt a természet minden irányból más arcát mutatja – néhol hűvös, árnyas erdőkkel, máshol napsütötte alföldi tájakkal, amelyek együtt adják Borsod-Abaúj-Zemplén páratlan karakterét.



Borsod-Abaúj-Zemplén lenyűgöző méreteiben elfér egy is vadászház is az erdők ölén

Forrás: Turista Magazin

Borsod-Abaúj-Zemplén: Egy vármegye, ami majdnem egy országnyi

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7247,17 km²-es területével Magyarország második legnagyobb közigazgatási egysége – ez az ország teljes területének mintegy 7,78 százalékát teszi ki.

Ha nehezen képzeli el, mekkora ez:

Monaco több mint 3400-szor,

Málta körülbelül 23-szor,

Mallorca pedig kétszer is elférne benne.

Lakossága közel 623 ezer fő, így a második legnépesebb vármegye, amely hazánk népességének mintegy 6,5 százalékát adja – népsűrűsége azonban az országos átlag alatt van.