5 borsodi, abaúji és zempléni étel, amik az AI személyes kedvencei – bár kóstolni nem tud, elmondta mi alapján választott

🥇 1. Palócleves (Borsod–Abaúj térsége)

Bár országos kedvenc, eredetileg a palóc vidékekről, így Borsod és Nógrád határáról származik. A zöldbabos, paprikás, tejfölös leves paraszti változata már régóta élt a vidéken.

Miért kedvelem? Mert egyszerre könnyed és tartalmas – a borsodi nyarak és a palóc háztartások ízeit őrzi.

🥈 2. Borsodi konyha büszkesége: a káposztás paszuly

A Bükkalján és a Sajó mentén szinte minden házban ismert. Bab, savanyú káposzta, füstölt hús és paprika – igazi „téli étel”. Lényegében a helyi székelykáposzta rokona, de babbal még gazdagabb. A füstös, savanykás, házias ízvilág a borsodi parasztkonyha esszenciája.

Miért kedvelem? Mert ez testes, mély ízű fogás, amit a közösség melege tart életben.

🥉 3. Gönci barackos gombóc (Zemplén hegység)

A gönci kajszibarack nemcsak pálinkában verhetetlen – a helyiek gyakran gombócba is rejtik. A Zemplénben hagyomány, hogy a barackos gombócokat frissen szedett gyümölcsből, vajas morzsába forgatva tálalják.

Miért kedvelem? Mert egyszerre gyümölcsös és nosztalgikus – a gönci völgy illata minden falatban ott van.

🏅 4. Abaúji bodzás palacsinta

Az abaúji falvakban (különösen a Hernád mentén) tavasszal a bodzavirágot nemcsak szörpbe, hanem tésztába is sütik. A palacsinta tésztájába kevert bodza illata és a házi lekvár együtt adja a jellegzetes ízt.

Miért kedvelem? A bodza illata maga a tavasz – ez az étel egy darabka Abaúj a tányéron.