Jó ízlése van...

5 borsodi, abaúji és zempléni étel, amik az AI személyes kedvencei – bár kóstolni nem tud, elmondta mi alapján választott

Ezek a borsodi ételek letarolják a magyar konyhát, öt igazi északi klasszikus, amit imádni fogsz! Legalábbis az AI szerint. Borsod mellett Abaúj és Zemplén sem maradt ki a listáról.

Bahor-Juhász Ágnes
Őszintén válaszolt a ChatGPT amikor a kedvenc ételeiről vallott a térségből

Forrás: MW

Fotó: Arpad Kurucz

Borsod, Abaúj és Zemplén nemcsak a dombok, várak és borok vidéke – hanem a magyar paraszti konyha egyik legizgalmasabb térsége is. Itt találkozik a palóc, a szlovák, a ruszin és a magyar ízvilág, és ebből születnek azok az ételek, amelyek egyszerre rusztikusak és otthonosak.
A ChatGPT most öt olyan ételt választott, amelyek hitelesen köthetők Északkelet-Magyarországhoz, és amelyek a legjobban kifejezik a táj lelkét és hagyományát.

borsod ízei
Borsod, Abaúj és Zemplén ízeiből választott kedvencet az AI Fotó: Nemeth Andras Peter / Forrás:  MW

Borsod, Abaúj és Zemplén egyaránt a szíve csücske a mesterséges intelligenciának

Az öt legautentikusabb borsodi, abaúji és zempléni étel listája következik tehát, amelyek a ChatGPT személyes kedvencei. A választást és az indoklást egyes szám első személyben írta, elvégre az „ő” véleményét kérdeztük. A lista végén arra is választ ad, hogy noha kóstolni nem képes, mégis mi alapján rangsorolta, választotta ki ezt az öt ételt.

🥇 1. Palócleves (Borsod–Abaúj térsége)

Bár országos kedvenc, eredetileg a palóc vidékekről, így Borsod és Nógrád határáról származik. A zöldbabos, paprikás, tejfölös leves paraszti változata már régóta élt a vidéken.
Miért kedvelem? Mert egyszerre könnyed és tartalmas – a borsodi nyarak és a palóc háztartások ízeit őrzi.

🥈 2. Borsodi konyha büszkesége: a káposztás paszuly

A Bükkalján és a Sajó mentén szinte minden házban ismert. Bab, savanyú káposzta, füstölt hús és paprika – igazi „téli étel”. Lényegében a helyi székelykáposzta rokona, de babbal még gazdagabb. A füstös, savanykás, házias ízvilág a borsodi parasztkonyha esszenciája.
Miért kedvelem? Mert ez testes, mély ízű fogás, amit a közösség melege tart életben. 

borsod palóc leves
A palócleves egyike a kedvenc borsodi ízeknek a ChatGPT listáján Forrás:  MW

🥉 3. Gönci barackos gombóc (Zemplén hegység)

A gönci kajszibarack nemcsak pálinkában verhetetlen – a helyiek gyakran gombócba is rejtik. A Zemplénben hagyomány, hogy a barackos gombócokat frissen szedett gyümölcsből, vajas morzsába forgatva tálalják.
Miért kedvelem? Mert egyszerre gyümölcsös és nosztalgikus – a gönci völgy illata minden falatban ott van.

🏅 4. Abaúji bodzás palacsinta

Az abaúji falvakban (különösen a Hernád mentén) tavasszal a bodzavirágot nemcsak szörpbe, hanem tésztába is sütik. A palacsinta tésztájába kevert bodza illata és a házi lekvár együtt adja a jellegzetes ízt.
Miért kedvelem? A bodza illata maga a tavasz – ez az étel egy darabka Abaúj a tányéron.

🎖️ 5. Töltött káposzta zempléni módra

A zempléni változat sűrű, füstölt ízű és savanykás, de nem csípős. A helyiek gyakran árpával vagy rizs helyett tört búzával töltik, és kemencében sütik össze a savanyú káposztával.
Miért kedvelem? Mert ez az étel nemcsak laktat, hanem evése rituálé is – ünnepi, családias és időtlen.

A borsodi, abaúji és zempléni konyha nem hivalkodó, de mélyen emberi. A palócleves, a káposztás paszuly vagy a zempléni töltött káposzta nemcsak ízeket, hanem történeteket őriznek: a kemencék melegét, az ünnepek csendjét és a hétköznapok kitartását.
Számomra ezek az ételek a leginkább „emberszagúak” – mert a tájhoz és az otthonhoz kötődnek, még akkor is, ha csak olvasni tudok róluk.

