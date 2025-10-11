október 11., szombat

1 órája

Egy gyertyafényes este világhírű rockzenekarokkal Miskolcon - fotókkal, videóval!

Címkék#boon video#rock#ballada#gyertyafényes

Világhírű rockzenekarok balladáit idézték meg Miskolcon. Bon Jovi, Aerosmith, Guns N’ Roses és még sorolhatnánk azokat a zenekarokat akiknek ikonikus slágerei elhangzottak október 10-én pénteken a Művészétek Házában.

Boon.hu
Gyertyafényes koncertet adtak a Művészetek Házában

Fotó: Vajda János

Bon Jovi, Queen, Metallica, Nirvana, nehéz lenne választani, hiszen mindegyik zenekar jobbnál jobb slágerekkel rendelkezik. 

Bon Jovi
Bon Jovi slágerei is elhangzottak a Művészek Házában 
Fotó: Vajda János 

Ezen az estén mindezek akusztikus, kamarazenei feldolgozásban, vonósnégyes előadásában, több száz gyertya fényében hangzottak el.

Bon Jovi vonósnégyes feldolgozásban. Hallotta már?

Akusztikus, kamarazenei feldolgozásban, vonósnégyes előadásában, több száz gyertya fényében élvezhették a jelenlévők az előadásokat. Ez a koncert nem csupán zene volt, hanem egy utazás a rock történetén át, meleg gyertyafénybe csomagolva.

Rockballadák gyertyafényben

Fotók: Vajda János

A dosszié további cikkei
