Egy gyertyafényes este világhírű rockzenekarokkal Miskolcon - fotókkal, videóval!
Világhírű rockzenekarok balladáit idézték meg Miskolcon. Bon Jovi, Aerosmith, Guns N’ Roses és még sorolhatnánk azokat a zenekarokat akiknek ikonikus slágerei elhangzottak október 10-én pénteken a Művészétek Házában.
Gyertyafényes koncertet adtak a Művészetek Házában
Fotó: Vajda János
Bon Jovi, Queen, Metallica, Nirvana, nehéz lenne választani, hiszen mindegyik zenekar jobbnál jobb slágerekkel rendelkezik.
Ezen az estén mindezek akusztikus, kamarazenei feldolgozásban, vonósnégyes előadásában, több száz gyertya fényében hangzottak el.
Bon Jovi vonósnégyes feldolgozásban. Hallotta már?
Akusztikus, kamarazenei feldolgozásban, vonósnégyes előadásában, több száz gyertya fényében élvezhették a jelenlévők az előadásokat. Ez a koncert nem csupán zene volt, hanem egy utazás a rock történetén át, meleg gyertyafénybe csomagolva.
Rockballadák gyertyafénybenFotók: Vajda János
