Egy gyertyafényes este világhírű rockzenekarokkal Miskolcon - fotókkal, videóval!

Bon Jovi, Queen, Metallica, Nirvana, nehéz lenne választani, hiszen mindegyik zenekar jobbnál jobb slágerekkel rendelkezik.

Bon Jovi slágerei is elhangzottak a Művészek Házában

Fotó: Vajda János

Ezen az estén mindezek akusztikus, kamarazenei feldolgozásban, vonósnégyes előadásában, több száz gyertya fényében hangzottak el.

Bon Jovi vonósnégyes feldolgozásban. Hallotta már?

Akusztikus, kamarazenei feldolgozásban, vonósnégyes előadásában, több száz gyertya fényében élvezhették a jelenlévők az előadásokat. Ez a koncert nem csupán zene volt, hanem egy utazás a rock történetén át, meleg gyertyafénybe csomagolva.