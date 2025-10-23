október 23., csütörtök

5 órája

Ennyi volt, végleg bezárt a hatalmas árukészletű miskolci bolt

Címkék#second hand#Sajószentpéteren#miskolci#bolt

Egy korszak lezárult, de egy új történet most kezdődik: a miskolci használt ruhaüzlet bezárta régi boltját, hogy Sajószentpéteren folytassa – még több szeretettel, ismerős mosolyokkal és új arcok reményében.

Ennyi volt, végleg bezárt a hatalmas árukészletű miskolci bolt

Csak átköltözött a népszerű bolt

Forrás: FB

Fotó: FB

Sok vásárlónak hiányozni fog, hogy Miskolcon már nem találkozhat a megszokott helyen kedvenc turijával, ám az üzlet nem tűnt el — csupán új fejezetet nyitott. A bolt Sajószentpéterre költözött, ahol a tulajdonosok továbbra is prémium minőségű, válogatott ruhákkal várják a régi és új vásárlókat.

Turi Sajószentpéteren

Új helyen, újra találkozhatunk

A tulajdonosok elmondták, tudják, hogy a távolság néhányuknak kényelmetlenséget jelenthet, de bíznak benne, hogy a vásárlók szeretete és hűsége elkíséri őket az új helyre is.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Csak a helyszín változott

„Mi ugyanazok maradtunk, csak a címünk változott” – fogalmaztak facebook posztjukban. A bolt célja továbbra is az, hogy különleges darabokat kínáljon elérhető áron, és közben megőrizze azt a családias hangulatot, ami miatt sokan a szívükhöz nőtt helynek tartották a miskolci üzletet.

Az új Sajószentpéteri bolt ajtaja már nyitva áll — és mindenkit szeretettel vár, aki hisz abban, hogy a stílusnak története van.

 

