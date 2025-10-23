Ennyi volt, végleg bezárt a hatalmas árukészletű miskolci bolt

Sok vásárlónak hiányozni fog, hogy Miskolcon már nem találkozhat a megszokott helyen kedvenc turijával, ám az üzlet nem tűnt el — csupán új fejezetet nyitott. A bolt Sajószentpéterre költözött, ahol a tulajdonosok továbbra is prémium minőségű, válogatott ruhákkal várják a régi és új vásárlókat.

Új helyen, újra találkozhatunk

A tulajdonosok elmondták, tudják, hogy a távolság néhányuknak kényelmetlenséget jelenthet, de bíznak benne, hogy a vásárlók szeretete és hűsége elkíséri őket az új helyre is.

Csak a helyszín változott

„Mi ugyanazok maradtunk, csak a címünk változott” – fogalmaztak facebook posztjukban. A bolt célja továbbra is az, hogy különleges darabokat kínáljon elérhető áron, és közben megőrizze azt a családias hangulatot, ami miatt sokan a szívükhöz nőtt helynek tartották a miskolci üzletet.

Az új Sajószentpéteri bolt ajtaja már nyitva áll — és mindenkit szeretettel vár, aki hisz abban, hogy a stílusnak története van.