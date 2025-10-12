Bodrogkeresztúr és Bodrogkisfalud tizenhatodjára rendezett Mindszenthavi Mulatságot

Az Edutus Udvar nyüzsgő központ lett

A szombati napon Koncz Zsófia a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő és Bodrogkeresztúr Polgármestere, Rozgonyi István köszöntötte a résztvevőket. Mindezek után a sárospataki Bodrog Néptáncegyüttes Pacurka Ifjúsági csoportja szórakoztatta a nagyérdeműt, majd egy közös táncházra is invitálták a jelenlévőket. Az este a Hoppál Mihály Band fantasztikus koncertjével zárult. Vasárnap pedig Nagy Csaba tárogatóművész előadásával várták az érdeklődőket.

Az udvarban finom kézműves sajtokat kóstolhattak a látogatók, amiket Peremiczki Mónika helyi lakos készített, a vágáshutai Csintalan Zsolt kemencében sült malaca is nagy sikert aratott. A bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola egy tanítója és egy pedagógiai asszisztense kézműves foglalkozást tartott a gyerekeknek.