Bodrogkeresztúr és Bodrogkisfalud tizenhatodjára rendezett Mindszenthavi Mulatságot
Immár tizenhatodjára rendezték meg október 10 és 12 között a Mindszenthavi Mulatságot. Bodrogkeresztúr és Bodrogkisfalud utcái és kirándulóhelyei megteltek élettel.
Bodrogkeresztúr és Bodrogkisfalud nyüzsgő helyszínné változott a hétvégén, a szervezőktől megtudtuk, hogy a három napos programra közel 170-en regisztráltak.
A rendezvény fő szervezője az Edutus Egyetem volt, fő támogatója a Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány. Az esemény fővédnökségét Koncz Zsófia, Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő látta el.
Bodrogkeresztúr gasztronómiai és kulturális programokkal várt
Dr. Gál András Levente, a Gapa Borászat tulajdonosa Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány kuratóriumi elnöke és az Edutus Egyetem mentora kérdésünkre elmondta, hogy a rendezvényt az idén egy kicsit újragondolták. Szerették volna, nem a klasszikus fesztivál irányba elmenni, hanem egy családiasabb, természetközelibb, a bort magát központba helyező programot létrehozni.
Felderítettük a helyi kézműves mestereket, építettünk a helyi cégekre és gasztronómiai vonalra és persze a borászatokra. A gólyavédelmi központot is bevontuk a fesztiválba, illetve a helytörténeti kiállítást is. Újdonság volt, hogy mind a húsz partnerünkhöz dottó kisvonattal lehetett ellátogatni, ami körbement háromnegyed óra alatt. Így a résztvevők könnyedén mozoghattak a helyszínek között, és mivel nem kellett vezetniük, a boros programokat is nyugodtan élvezhették
– hangsúlyozta a főszervező.
Mindszenthavi MulatságFotók: Edutus Egyetem
Az Edutus Udvar nyüzsgő központ lett
A szombati napon Koncz Zsófia a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő és Bodrogkeresztúr Polgármestere, Rozgonyi István köszöntötte a résztvevőket. Mindezek után a sárospataki Bodrog Néptáncegyüttes Pacurka Ifjúsági csoportja szórakoztatta a nagyérdeműt, majd egy közös táncházra is invitálták a jelenlévőket. Az este a Hoppál Mihály Band fantasztikus koncertjével zárult. Vasárnap pedig Nagy Csaba tárogatóművész előadásával várták az érdeklődőket.
Az udvarban finom kézműves sajtokat kóstolhattak a látogatók, amiket Peremiczki Mónika helyi lakos készített, a vágáshutai Csintalan Zsolt kemencében sült malaca is nagy sikert aratott. A bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola egy tanítója és egy pedagógiai asszisztense kézműves foglalkozást tartott a gyerekeknek.
Kiegészítő programokban sem volt hiány
Nagy Julianna vezetésével Bodrogkeresztúr rejtett kincseit fedezhették fel az érdeklődők egy különleges tematikus séta során, amely Rákóczi Julianna leszármazottainak történetét követte végig a falu ikonikus helyszínein. A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. támogatásával vezetett e-bike túrákon lehetett részt venni és szombaton és vasárnap egy-egy felkészült, tapasztalt túravezetővel volt lehetőség felfedezni a falut. Dr. Gál András Levente vezetésével egy három kilométer hosszú túrán a Szegi Várhegy Túra – Hegycsúcs Piknikkel elnevezésű túrán is részt lehetett venni.
A programon jelen voltak
Nyolc borászat: Gapa Borászat, Hangavári Borászat, Tokaj Nobilis Szőlőbirtok, Füleky Pincészet, Bott Pince, Dereszla Pincészet, Bodrog Borműhely, Patricius Borház)
Éttermek egyéb gasztro helyek, múzeumok: Borecet Művek, TokajGin, Dereszla Bisztró, Karám Bor&Gasztro, Emese Álma Pék-büfé, Bethlehem Evangélikus Pihenőház, Lebuj Pincefogadó
