Téged is vár a BMW, ha megfelelsz ennek a három feltételnek

A beléptetés és a betanulás egyszerre zajlik, a gyár szinte minden termelési részlegére keresnek új munkatársakat. A legtöbb nyitott pozíció összeszerelői munkakör, de folyamatosan várják a jelentkezőket a karbantartás területére is, főként azokat, akik elektromos területeken szerzett képesítéssel, és tapasztalattal rendelkeznek – mondta Gábor Éva, a BMW Group Gyár Debrecen HR Marketing csapatvezetője.

Tovább bővül a BMW debreceni gyára – új munkatársakat keresnek

Fotó: Katona Ákos

Bár a vezetői pozíciók nagy részét belső előléptetéssel töltik be, gyártási és vezetői tapasztalattal rendelkező jelentkezőket továbbra is szívesen fogadják. Termelési műszakvezetőket, minőségbiztosítási szakembereket, és folyamattechnikusokat is keresnek – ezek a területek most kiemelten fontosak a bővülés során.

A termelési munkatársakkal szemben három alapvető elvárást támaszt a BMW:

legalább 8 általános iskolai végzettség,

minimum 1 év termelési tapasztalat (lehetőleg folyamatos munkaviszony),

valamint magyar nyelvtudás.

A középfokú végzettség, és a többéves összeszerelési tapasztalat előnyt jelent.

Minden új dolgozó átmegy egy alapos betanulási időszakon, ahol valós ipari környezetben, támogató közegben ismerkedhet meg a munkafolyamatokkal, és a csapattal

– emelte ki Gábor Éva. Senkitől sem várják el, hogy azonnal tökéletesen végezze a munkáját. A képzések a debreceni gyárban zajlanak, és a termelési munkatársak oktatása magyar nyelven történik.

Kezdőként bruttó 430 ezerre számíthatsz

A nyilvánosságra hozott bérsáv után érezhetően nőtt az érdeklődés a gyár állásai iránt. Az új belépők, akiknek nincs korábbi összeszerelési tapasztalatuk, bruttó 430 ezer forintos kezdő fizetéssel indulnak, amit a betanulási időszak sikeres lezárása után 460 ezer forintra emelnek. A már tapasztalt összeszerelők 490 ezer forintos bruttó alapbérrel kezdhetnek.

A munkatársak műszakpótlékra, negyedéves bónuszra, és éves bérfejlesztésre is számíthatnak. A gyár saját egészségközpontot működtet, ahol magánegészségbiztosítás, és szűrővizsgálatok is elérhetők. Emellett cafetéria, melegétkezési támogatás, és munkába járási hozzájárulás is jár minden dolgozónak. A közlekedés kiemelt szempont: a gyárhoz több MÁV–Volán járat is közvetlenül megáll, a bérlet árát teljes egészében megtérítik, és 80-nál is több településről indulnak partnerbuszok a műszakokhoz igazítva.



