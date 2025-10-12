3 órája
Téged is vár a BMW, ha megfelelsz ennek a három feltételnek
Októberben elindult a Neue Klasse modellek tömeggyártása, viszont továbbra is keresik az új kollégákat különböző területekre — főként összeszerelésre, de karbantartásra és minőségbiztosításra is. Te is szívesen dolgoznál a BMW-nél? Három dologra van szükséged hozzá.
A beléptetés és a betanulás egyszerre zajlik, a gyár szinte minden termelési részlegére keresnek új munkatársakat. A legtöbb nyitott pozíció összeszerelői munkakör, de folyamatosan várják a jelentkezőket a karbantartás területére is, főként azokat, akik elektromos területeken szerzett képesítéssel, és tapasztalattal rendelkeznek – mondta Gábor Éva, a BMW Group Gyár Debrecen HR Marketing csapatvezetője.
Bár a vezetői pozíciók nagy részét belső előléptetéssel töltik be, gyártási és vezetői tapasztalattal rendelkező jelentkezőket továbbra is szívesen fogadják. Termelési műszakvezetőket, minőségbiztosítási szakembereket, és folyamattechnikusokat is keresnek – ezek a területek most kiemelten fontosak a bővülés során.
A termelési munkatársakkal szemben három alapvető elvárást támaszt a BMW:
- legalább 8 általános iskolai végzettség,
- minimum 1 év termelési tapasztalat (lehetőleg folyamatos munkaviszony),
- valamint magyar nyelvtudás.
A középfokú végzettség, és a többéves összeszerelési tapasztalat előnyt jelent.
Minden új dolgozó átmegy egy alapos betanulási időszakon, ahol valós ipari környezetben, támogató közegben ismerkedhet meg a munkafolyamatokkal, és a csapattal
– emelte ki Gábor Éva. Senkitől sem várják el, hogy azonnal tökéletesen végezze a munkáját. A képzések a debreceni gyárban zajlanak, és a termelési munkatársak oktatása magyar nyelven történik.
Kezdőként bruttó 430 ezerre számíthatsz
A nyilvánosságra hozott bérsáv után érezhetően nőtt az érdeklődés a gyár állásai iránt. Az új belépők, akiknek nincs korábbi összeszerelési tapasztalatuk, bruttó 430 ezer forintos kezdő fizetéssel indulnak, amit a betanulási időszak sikeres lezárása után 460 ezer forintra emelnek. A már tapasztalt összeszerelők 490 ezer forintos bruttó alapbérrel kezdhetnek.
A munkatársak műszakpótlékra, negyedéves bónuszra, és éves bérfejlesztésre is számíthatnak. A gyár saját egészségközpontot működtet, ahol magánegészségbiztosítás, és szűrővizsgálatok is elérhetők. Emellett cafetéria, melegétkezési támogatás, és munkába járási hozzájárulás is jár minden dolgozónak.
A közlekedés kiemelt szempont: a gyárhoz több MÁV–Volán járat is közvetlenül megáll, a bérlet árát teljes egészében megtérítik, és 80-nál is több településről indulnak partnerbuszok a műszakokhoz igazítva.
Ha felkeltette az érdeklődésed, itt tudsz jelentkezni
A bmwgroup.jobs/hu oldalon minden nyitott pozíció megtalálható, de kifejezetten a Termelési Munkatárs pozícióhoz lehetőség van előjelentkezésre is. Ha valakinek nincs kéznél önéletrajz, vagy még nem tudja, milyen terület érdekli, elég a nevét, telefonszámát, és email címét megadnia – a toborzócsapat pár napon belül megkeresi, és telefonon egyeztetik a belépési lehetőségeket. A toborzási ügyfélszolgálat a 06 52 33 1717-es számon érhető el, de Facebookon is kereshetik a gyárat.
Mire lehet számítani az interjún?
A termelési munkatársak kiválasztása több lépésben zajlik. Először a toborzó partnerek telefonon keresik meg a jelentkezőket, hogy egyeztessék az alapinformációkat, és a pozíció részleteit. Ezután a pályázókat egy személyes kiválasztási napra hívják, ahol online tesztet és készségfelmérést is kitöltenek.
A gyakorlatban is megnézzük, hogyan követik a munkautasításokat, illetve mennyire magabiztosan bánnak egy-egy szerszámmal, például egy akkus csavarbehajtóval
– magyarázta a folyamatokat a HR Marketing csapatvezető.
Ha a jelölt megfelel az elvárásoknak, személyes interjú következik, ahol a HR munkatársai, valamint a termelési vezetők is jelen vannak. A sikeres kiválasztás után a folyamat állásajánlattal, majd orvosi vizsgálattal, munkaruhapróbával és a belépőkártya-fotózással zárul.
Gyárlátogatások és nyílt napok indulnak
A gyár megnyitása után, a tömeggyártás és a második műszak beindításával párhuzamosan már szervezik az első gyárlátogatásokat is. A csapat célja, hogy minél hamarabb megnyíljon a lehetőség az érdeklődők számára, hogy személyesen is bepillanthassanak a gyártási folyamatokba.
Addig is a toborzó csapat különleges programmal készül: október 11-én és november 22-én nyílt napokat tartanak, ahol a jelentkezők nemcsak videón, hanem rövid gyárlátogatás keretében is megtekinthetik a termelési területeket.
A debreceni üzemben már elindult az új, tisztán elektromos BMW iX3 gyártása is. A hatodik generációs BMW eDrive technológia akár 805 kilométeres hatótávolságot és 400 kW-os töltési teljesítményt biztosít, ami jól mutatja, milyen fejlett rendszerek épülnek most a gyárban.
