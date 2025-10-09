Kidöntöttél egy villanyoszlopot? Lássuk, kifizeti-e a kötelező biztosítás



Fedezi ezt a kötelező biztosítás?

Kérdésünkkel megkerestük dr. Bérczes Tamás ügyvédet, közlekedési szakjogászt, aki a következőket mondta:

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás minden olyan kárt kifizet, ami személyben, dologban, vagyontárgyban keletkezik valakinek a gondatlansága/figyelmetlensége miatt.

- Képzeljük el például, hogy egy baleset során egy autó beletol egy másikat egy út melletti ház kerítésébe. Azt is köteles megtéríteni a biztosító, vannak viszont kivételek. Ha szándékosan okozza valaki a balesetet, például ittasan vagy vezetéstől való eltiltás alatt, akkor azt is megtéríti ugyan a biztosító, viszont úgynevezett regresszív igénnyel, megtérítési igénnyel fog élni a károkozó felé.

Ez azt jelenti, hogy a biztosító mindenképpen ki fogja fizetni a kárt, de utána ezt megtérítteti a kár okozójával és ez akkor is így van, ha például kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nincs az autón -

A kötelező biztosítás fedezete röviden

A kötelező biztosítás fedezi a:

A balesetet szenvedett személyek gyógykezelési és kártérítési költségeit.

A baleset következében más járművekben és egyéb tárgyakban keletkezett károkat.

A baleset következtében keletkezett környezeti károkat.

A kötelező biztosítás nem fedezi: