Kidöntöttél egy villanyoszlopot? Lássuk, kifizeti-e a kötelező biztosítás
Nemrégiben történt az eset, amikor egy autó nekihajtott és kidöntött egy villanyoszlopot az Avason. Mutatjuk, állja-e ezt a kötelező biztosítás, vagy magunkra vagyunk hagyva ilyenkor.
Ezt vajon kifizeti a biztosító?
Szeptember 24-én történt a baleset, amelyben egy személyautó ütközött neki egy beton villanyoszlopnak az Avason. A jármű akkora erővel csapódott neki az oszlopnak, hogy az attól ketté tört és rádőlt az autóra. Ahogyan erről akkor be is számoltunk, az autót sikeresen kiszabadították, a villanyoszlopot egy daru segítségével leemelték róla, majd eltávolították és már hozták is a helyére az újat. De amiről még nem volt szó, hogy ki rendezi ilyenkor a kárt, téríti-e ezt a kötelező biztosítás?
Fedezi ezt a kötelező biztosítás?
Kérdésünkkel megkerestük dr. Bérczes Tamás ügyvédet, közlekedési szakjogászt, aki a következőket mondta:
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás minden olyan kárt kifizet, ami személyben, dologban, vagyontárgyban keletkezik valakinek a gondatlansága/figyelmetlensége miatt.
- Képzeljük el például, hogy egy baleset során egy autó beletol egy másikat egy út melletti ház kerítésébe. Azt is köteles megtéríteni a biztosító, vannak viszont kivételek. Ha szándékosan okozza valaki a balesetet, például ittasan vagy vezetéstől való eltiltás alatt, akkor azt is megtéríti ugyan a biztosító, viszont úgynevezett regresszív igénnyel, megtérítési igénnyel fog élni a károkozó felé.
Ez azt jelenti, hogy a biztosító mindenképpen ki fogja fizetni a kárt, de utána ezt megtérítteti a kár okozójával és ez akkor is így van, ha például kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nincs az autón -
A kötelező biztosítás fedezete röviden
A kötelező biztosítás fedezi a:
- A balesetet szenvedett személyek gyógykezelési és kártérítési költségeit.
- A baleset következében más járművekben és egyéb tárgyakban keletkezett károkat.
- A baleset következtében keletkezett környezeti károkat.
A kötelező biztosítás nem fedezi:
- A saját gépjárműben keletkezett károkat, ha mi okoztuk a balesetet.
- A balesetet okozó járműben keletkezett károkat, kivéve, ha a jármű utasainak személyes használati tárgyait.
- Bizonyos balesetek, például ha a balesetet szándékosan okoztuk, alkoholt vagy drogot fogyasztottunk vezetés előtt/közben vagy nem rendelkezünk érvényes vezetői engedéllyel.