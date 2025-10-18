31 perce
A bitcoin jövője is téma Miskolctapolcán
Miskolctapolca ad otthont az október 17 és 19 között megrendezendő konferenciának. Itt a bitcoin hazai szakértői osztják meg tudásukat az érdeklődőkkel.
Az első bitcoin konferencia is nagy siker volt
Fotó: MW
A Bitcoin konferencia megálmodója Kovács Ferenc, a Hotel Aurora igazgatója, építőmérnök, vállalkozó és bitcoin maximalista, aki már 2017 vége óta foglalkozik kriptovalutákkal, és hisz abban, hogy ez a technológia a jövő pénze.
Az előadások és panelbeszélgetések mellett a látogatók interaktív programokon bővíthetik ismereteiket, és egyéni konzultációkat kérhetnek a bitcoin szakértőktől. A három nap alatt betekintést nyerhetnek a bitcoin működésébe, fejlődésébe és jövőjébe.
Bitcoin: így hat az amerikai gazdaságra és Miskolcra
A bitcoin gazdasági hatásairól is szó lesz
A bitcoin gazdasági hatásairól, a pénzügyi biztonságról, a digitális innovációról és a közösség erejéről is szó lesz. Inspiráló témákat találhat mindenki a befektetésről, technológiáról vagy a mindennapokban való alkalmazásról.
