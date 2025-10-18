október 18., szombat

A bitcoin jövője is téma Miskolctapolcán

Címkék#konzultáció#biztonság#kriptovaluta#Kovács Ferenc#bitcoin

Miskolctapolca ad otthont az október 17 és 19 között megrendezendő konferenciának. Itt a bitcoin hazai szakértői osztják meg tudásukat az érdeklődőkkel.

Boon.hu
A bitcoin jövője is téma Miskolctapolcán

Az első bitcoin konferencia is nagy siker volt

Fotó: MW

A Bitcoin konferencia megálmodója Kovács Ferenc, a Hotel Aurora igazgatója, építőmérnök, vállalkozó és bitcoin maximalista, aki már 2017 vége óta foglalkozik kriptovalutákkal, és hisz abban, hogy ez a technológia a jövő pénze.

bitcoin
A Bitcoin konferencia megálmodója Kovács Ferenc, a Hotel Aurora igazgatója
Forrás: MW

Az előadások és panelbeszélgetések mellett a látogatók interaktív programokon bővíthetik ismereteiket, és egyéni konzultációkat kérhetnek a bitcoin szakértőktől. A három nap alatt betekintést nyerhetnek a bitcoin működésébe, fejlődésébe és jövőjébe.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A bitcoin gazdasági hatásairól is szó lesz

A bitcoin gazdasági hatásairól, a pénzügyi biztonságról, a digitális innovációról és a közösség erejéről is szó lesz. Inspiráló témákat találhat mindenki a befektetésről, technológiáról vagy a mindennapokban való alkalmazásról.

 

