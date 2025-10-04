24 perce
Hihetetlen, de ezért is megbüntethetik vezetés közben
Megbüntethet-e a rendőr, ha amiatt rúgom fel a KRESZ-t, hogy elengedjem a szirénázó mentőt? Valóban bírságot kaphatunk, ha egy bizonyos típusú vonóhorog van az autónkon? Tisztáztuk többek között ezeket a kérdéseket is.
Vajon megszeghetem-e a KRESZ-szabályokat akkor, ha egy megkülönböztető jelzéseket használó jármű (például mentő) közeleg mögöttem? És például átléphetem-e a záróvonalat, ha csak így biztosíthatom neki az akadálytalan haladást? Azt, hogy jön-e bírság, elolvashatja alábbi cikkünkben.
Nem is tudja a legtöbb autós! Jöhet a meglepő és húzós csekk, ha így engeded el a mentőt
Bírság a vonóhorogért?
Ha kidühöngte magát, folytatjuk a sort. Vannak fix, levehető és kihajtható vonóhorgok. A legtöbb gépjármű utólag is felszerelhető vonóhoroggal, amely nemcsak vontatáshoz, hanem például kerékpár szállításához is ideális megoldást kínál. Gond is lehet viszont abból, ha felszerelve hagyjuk, miközben nem használjuk rendeltetés szerűen. Erről is megkérdeztük a közlekedési szakjogászt.
Vonóhorog az autón? - Ezt a hibát sokan elkövetik és bírság is járhat érte
Szereti a focit?
Amennyiben igen, akkor biztosan ismerősen cseng önnek is Csank János neve, aki rendszeres vendége az egyik ózdi vendéglátóegységnek. Hogy melyiknek? Megtudhatja alábbi cikkünkből.
Emlékszik még Csank Jánosra? – Így látták mostanában Ózdon, egy különös kártyát tartva a kezében
Bodrogkeresztúr díszpolgára lett dr. Várkonyi Andrea
Díszpolgári címet kapott Bodrogkeresztúrban dr. Várkonyi Andrea. Hogy miért őt választotta a tokaj-hegyaljai falu képviselő-testülete, és hogyan reagált a kitüntető címre, olvassa el cikkünkben!
Egy Tokaj-hegyaljai falu díszpolgára lett dr. Várkonyi Andrea - képek, videó!
