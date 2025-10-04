Hihetetlen, de ezért is megbüntethetik vezetés közben

október 4., szombat

Megbüntethet-e a rendőr, ha amiatt rúgom fel a KRESZ-t, hogy elengedjem a szirénázó mentőt? Valóban bírságot kaphatunk, ha egy bizonyos típusú vonóhorog van az autónkon? Tisztáztuk többek között ezeket a kérdéseket is.

Boon.hu

Vajon megszeghetem-e a KRESZ-szabályokat akkor, ha egy megkülönböztető jelzéseket használó jármű (például mentő) közeleg mögöttem? És például átléphetem-e a záróvonalat, ha csak így biztosíthatom neki az akadálytalan haladást? Azt, hogy jön-e bírság, elolvashatja alábbi cikkünkben.

Bírság a vonóhorogért?

Ha kidühöngte magát, folytatjuk a sort. Vannak fix, levehető és kihajtható vonóhorgok. A legtöbb gépjármű utólag is felszerelhető vonóhoroggal, amely nemcsak vontatáshoz, hanem például kerékpár szállításához is ideális megoldást kínál. Gond is lehet viszont abból, ha felszerelve hagyjuk, miközben nem használjuk rendeltetés szerűen. Erről is megkérdeztük a közlekedési szakjogászt.

Bodrogkeresztúr díszpolgára lett dr. Várkonyi Andrea

Díszpolgári címet kapott Bodrogkeresztúrban dr. Várkonyi Andrea. Hogy miért őt választotta a tokaj-hegyaljai falu képviselő-testülete, és hogyan reagált a kitüntető címre, olvassa el cikkünkben!

