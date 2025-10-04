Hihetetlen, de ezért is megbüntethetik vezetés közben

Bírság a vonóhorogért?

Ha kidühöngte magát, folytatjuk a sort. Vannak fix, levehető és kihajtható vonóhorgok. A legtöbb gépjármű utólag is felszerelhető vonóhoroggal, amely nemcsak vontatáshoz, hanem például kerékpár szállításához is ideális megoldást kínál. Gond is lehet viszont abból, ha felszerelve hagyjuk, miközben nem használjuk rendeltetés szerűen. Erről is megkérdeztük a közlekedési szakjogászt.