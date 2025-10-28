50 perce
Az „eltűnt” Mibike-biciklik a közbiztonság szolgálatába állhatnak - képek, videó
A körülbelül egy évtizeddel ezelőtti, befulladt program után visszamaradt közlekedési eszközöket a közbiztonság terén dolgozók kapják. Biciklik a Miörnek és a polgárőröknek.
A közbiztonságot szolgálják a kerékpárok
Fotó: Takács Joci
Biciklik a Miörnek, azaz az önkormányzati rendészetnek, valamint a miskolci polgárőr szervezeteknek – erről szóló bejelentés hangzott el a keddi sajtótájékoztatón a Bagolyvárban.
Biciklik a Miörnek: hogy még több elkövető nyomába eredhessenek
Az évtizedek óta a Bagolyvár becenevet viselő, sokáig elhagyatott, ám az utóbbi években ilyen-olyan köz-funkciókkal felvértezett, Felső-Majláth szélén, a buszvégállomás mellett álló épületbe nemrég költözött be a Miör. A Miskolci Önkormányzati Rendészet ott kapott egy helyiséget, amit a térségben szolgálatot teljesítő, járőröző munkatársai pihenőként használatnak. Nos, ennek az épületnek a kapcsolódó átnézése során tűnt fel az illetékeseknek a pincében parkoló több mint egy tucatnyi, magán a „Mibike” feliratot viselő kerékpár.
A kifejezés egy nagyjából tíz éve meghirdetett, de teljes pompájában működni sosem látott, önkormányzati hátterű program elnevezése volt. Elvileg egy, a fővárosi Bubi-flottához és más efféle nagyvárosi szolgáltatásokhoz hasonlóan a borsodi megyeszékhelyen is kétkerekűeket lehetett, lehetett volna bérelni – nagyjából olyan módon, mint az utóbb (2023-ban) beindított e-rolleres konstrukció keretében. Az elvileg a mibike.hu weboldalon elérhető rendszer azonban talán sosem állt fel, egy ideje már hiába jelentkezett ott bárki is biciklikölcsönzésre; pár éve maga az oldal (látszólag) még üzemelt, de ma már az sem. Az akkori projekt keretében beszerzett járművek viszont nagyon is léteznek! Legalábbis 15 darab közülük mindenképp, szemre láthatóan jó, azaz új-közeli állapotban.
A bringák közül hat hamarosan új feladatot kap, miután az önkormányzat most átadta azokat a saját közterületi rendfenntartó szervezetének, a Miör-nek. A további 9 járgány pedig a kedden elhangzott ígéret szerint a városban működő (civil) polgárőr-egyesületekhez került majd, segítendő a munkájukat. Utóbbiak képviseletében Sebestyén Csaba, a Miskolc-Tapolcai Polgárőr Egyesület vezetője volt jelen azon az eseményen, aminek keretében a helyhatóság nevében Hollósy András alpolgármester és Kovács László Miör-igazgató a fenti fejleményekről beszámoltak.
Mint emlékezetes, idén nyáron újraindította a korábban már létezett kerékpáros járőrszolgálatát a Miör, elsősorban a belvárosban, de más városrészeket érintően is. Júliusban két rendész pattant bringára, és a konstrukció hatékonyságát mi sem jelezhetné jobban, mint hogy már aznap, szó szerint perceken belül (!) eredményes közreműködői tudtak lenni egy hatósági elfogásnak. Így írt minderről akkor a Boon.hu cikke:
Kerékpárokat kaptak a miskolci rendészek és polgárőrökFotók: Takács Joci
A véletlen hozta vagy a sors: a hétfőn reggel elindított kerékpáros szolgálat már a legelső órákban meghozta működése gyümölcsét. Amint nekivágtak járőr-útjuknak a MIÖR-páros tagjai, Lakatos Ernő és Kemény László közterület-felügyelők, máris egy rendőrségi üldözés forgatagába keveredtek. Látták, hogy a bűnüldözők autójukkal két előlük menekülő motorost próbáltak utolérni, de utóbbiak egérutat nyertek volna a Testvérvárosok utca környéki lakótelepi környezetben. A biciklik révén azonban a delikvensek nyomába eredhettek a rendészek, és egyiküket sikerült is lefülelniük, átadni a rendőr kollégáknak, további intézkedésre.
A rendészeti vezető elmondta, először most alaposan át fogják vizsgálni a kapott járműveket, milyen műszaki állapotban vannak, mielőtt mindennapi használatba tudnák venni azokat.
A kerékpáros járőrszolgálat nyárközepi újraindításakor készített Boon-videó itt látható: