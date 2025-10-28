Az „eltűnt” Mibike-biciklik a közbiztonság szolgálatába állhatnak - képek, videó

A kifejezés egy nagyjából tíz éve meghirdetett, de teljes pompájában működni sosem látott, önkormányzati hátterű program elnevezése volt. Elvileg egy, a fővárosi Bubi-flottához és más efféle nagyvárosi szolgáltatásokhoz hasonlóan a borsodi megyeszékhelyen is kétkerekűeket lehetett, lehetett volna bérelni – nagyjából olyan módon, mint az utóbb (2023-ban) beindított e-rolleres konstrukció keretében. Az elvileg a mibike.hu weboldalon elérhető rendszer azonban talán sosem állt fel, egy ideje már hiába jelentkezett ott bárki is biciklikölcsönzésre; pár éve maga az oldal (látszólag) még üzemelt, de ma már az sem. Az akkori projekt keretében beszerzett járművek viszont nagyon is léteznek! Legalábbis 15 darab közülük mindenképp, szemre láthatóan jó, azaz új-közeli állapotban.

A bringák közül hat hamarosan új feladatot kap, miután az önkormányzat most átadta azokat a saját közterületi rendfenntartó szervezetének, a Miör-nek. A további 9 járgány pedig a kedden elhangzott ígéret szerint a városban működő (civil) polgárőr-egyesületekhez került majd, segítendő a munkájukat. Utóbbiak képviseletében Sebestyén Csaba, a Miskolc-Tapolcai Polgárőr Egyesület vezetője volt jelen azon az eseményen, aminek keretében a helyhatóság nevében Hollósy András alpolgármester és Kovács László Miör-igazgató a fenti fejleményekről beszámoltak.