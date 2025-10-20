Bibliai előadást tartottak a Szent László Plébánián

A plébános Mária bibliai szerepéről és az Angyali üdvözletről is beszélt október 14-én. Az előadó a bibliai előadásban többek között Máté és Lukács evangéliumából emelt ki idézeteket, emellett Jézus születéséről és az elsőszülött és az egyszülött közötti különbségről is említést tett - írja a mezokovesd.hu

Bibliai előadást tartottak Mezőkövesden

Forrás: http://mezokovesd.hu/