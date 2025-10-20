október 20., hétfő

Bibliai előadást tartottak a Szent László Plébánián

Címkék#Biblia#előadás#plébánia

Összegyűltek a hívek a plébánián. A Bibliai előadás címe „Szűz Mária a Bibliában” volt és dr. Novák István kanonok, plébános tartotta.

A plébános Mária bibliai szerepéről és az Angyali üdvözletről is beszélt október 14-én. Az előadó a bibliai előadásban többek között Máté és Lukács evangéliumából emelt ki idézeteket, emellett Jézus születéséről és az elsőszülött és az egyszülött közötti különbségről is említést tett - írja a mezokovesd.hu

Forrás: http://mezokovesd.hu/

A következő Bibliai előadás

A következő Bibliaóra-előadást október 22-én, szerdán 17:30-kor rendezik meg Mezőkövesden, a Szent László Plébánia hittantermében, témája pedig a hűség lesz a Bibliában.

 

