35 perce
Bibliai előadást tartottak a Szent László Plébánián
Összegyűltek a hívek a plébánián. A Bibliai előadás címe „Szűz Mária a Bibliában” volt és dr. Novák István kanonok, plébános tartotta.
A plébános Mária bibliai szerepéről és az Angyali üdvözletről is beszélt október 14-én. Az előadó a bibliai előadásban többek között Máté és Lukács evangéliumából emelt ki idézeteket, emellett Jézus születéséről és az elsőszülött és az egyszülött közötti különbségről is említést tett - írja a mezokovesd.hu
A következő Bibliai előadás
A következő Bibliaóra-előadást október 22-én, szerdán 17:30-kor rendezik meg Mezőkövesden, a Szent László Plébánia hittantermében, témája pedig a hűség lesz a Bibliában.
