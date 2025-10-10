1 órája
Korszerű újítás a Lidl-ben – Új kerekeket kapnak a bevásárlókocsik
Az üzletlánc áruvédelmi és lopásgátlási célok miatt tette ezt a lépést. Blokkolós kerekeket szerelnek a bevásárlókocsikra.
Blokkolós kerekekkel szerelik fel a Lidl bevásárlókocsijait áruvédelmi és lopásgátlási célokkal. Az intézkedés már több áruházban bevált országszerte, de még nem érte el az összes üzletet a változás, mivel közel 200 boltról van szó. Ezzel a módszerrel közleményük szerint megelőzhető a fizetés nélküli távozás és a bevásárlókocsik eltulajdonítása is.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Nehezebben tolható bevásárlókocsik
Vegyes fogadtatásban részesült a hír, pedig a koszerű újítás már megannyi üzlet számára nyújtott megoldást országszerte, de külföldön is.
A közösségi médiában egymás után érkeznek a kommentek a megformált véleményekkel:
Szögletes lesz a kereke?
- kérdezi egy kommentelő viccesen.
Győrben már régóta ilyen van. Először vagy 7-8 éve Olaszban találkoztam ilyen blokkoló kerekes kocsival mikor a kamionhoz akartam tolni a cuccot és megakadt a Lidl parkoló határán. Szóval ezek a blokkolós kerekek a parkoló szélén blokkolnak ha jól működik, hogy ne told el messzire, hogy aztán úgy kelljen összevadászni a dolgozóknak a csellengő elkóborolt kocsikat
– Írja egy hozzászóló.
A fenébe! Pont azon gondolkodtam, hogy csak kéne egy Lidl-ös szekér itthonra a dizájn végett...
- írja egy másik jó kedvű felhasználó.
Így vonultak el Kövesdről a reptér megszállói - helyszíni képek, videó
Mondja a kőkemény anyagiakat a miskolci ingatlanos, elárulta, mi megy most a helyi albérletpiacon
Tele van Miskolc az üzenetekkel! Ezt festették a járdákra a Búza térnél és a Szinvaparknál is - képek, videó