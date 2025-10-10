Korszerű újítás a Lidl-ben – Új kerekeket kapnak a bevásárlókocsik

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Nehezebben tolható bevásárlókocsik

Vegyes fogadtatásban részesült a hír, pedig a koszerű újítás már megannyi üzlet számára nyújtott megoldást országszerte, de külföldön is.

A közösségi médiában egymás után érkeznek a kommentek a megformált véleményekkel:

Szögletes lesz a kereke?

- kérdezi egy kommentelő viccesen.

Győrben már régóta ilyen van. Először vagy 7-8 éve Olaszban találkoztam ilyen blokkoló kerekes kocsival mikor a kamionhoz akartam tolni a cuccot és megakadt a Lidl parkoló határán. Szóval ezek a blokkolós kerekek a parkoló szélén blokkolnak ha jól működik, hogy ne told el messzire, hogy aztán úgy kelljen összevadászni a dolgozóknak a csellengő elkóborolt kocsikat

– Írja egy hozzászóló.

A fenébe! Pont azon gondolkodtam, hogy csak kéne egy Lidl-ös szekér itthonra a dizájn végett...

- írja egy másik jó kedvű felhasználó.