Az október 23-i ünnepen emelkedni a fog a benzin és a gázolaj ára is
Jön a hosszú hétvége, a járműtulajdonosoknak viszont sajnos rossz hírt kell közölnünk. Drágulnak az üzemanyagok mind benzin, mind gázolaj tekintetében.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Az utóbbi időben főként lefelé mozdult a benzin és a gázolaj ára egyaránt, így az átlagárak már jóval 600 forint alatt vannak. Lássuk mi vár ránk a hosszú hétvégén:
Üzemanyagár-változás
Az október 23-i nemzeti ünnepünkön emelkedni fognak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe a töltőállomásokon.
A mai napon még az alábbi átlagárakkal találkozhatunk:
- 95-ös benzin: 576 Ft/liter
- Gázolaj: 579 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt kapja a legolcsóbb benzint és gázolajat Miskolcon
A legolcsóbb kút jelenleg 95-ös benzin tekintetében a Független Benzinkutak Szövetségének egy tagja, a Palviscsák-Transz Kft. töltőállomása, ahol azt literenként 547.0 forintért tankolhatjuk.
Gázolaj tekintetében még mindig az Auchan töltőállomás a legolcsóbb, ahol annak literjét 555.0 forintért vásárolhatjuk meg.
A legdrágább töltőállomás 95-ös benzin és gázolaj tekintetében is a Mol, ahol előbbit 576.0 forintért, utóbbit pedig 579.0 forintért kapjuk meg literenként.
