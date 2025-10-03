37 perce
Nagyobb lesz az árcsökkenés a kutakon, mint eddig
Bejelentették, a hétvégén kedvező üzemanyagár-változás jön. A benzin és a gázolaj ára is lefelé fog mozdulni, ráadásul viszonylag nagyobb mértékben.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Végre jó hírrel szolgálhatunk, mivel a megszokott, de annál gyakoribb 1-2 forintos változások után, most egy kicsit nagyobb mértékben, ráadásul kedvezően alakulnak az árak mind benzin, mind gázolaj tekintetében.
Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj
Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, míg a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken.
Habár mára nem jelentett be változást a Mol, mégis csökkentette a kiskereskedelmi árait 3-3 forinttal.
Ennek fényében a mai napon a következő átlagárakkal találkozhatunk:
- 95-ös benzin: 588 Ft/liter
- Gázolaj: 592 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt kapja a legolcsóbb benzint és gázolajat Miskolcon
A 95-ös benzin jelenleg a Független Benzinkutak Szövetségének egy tagjánál, a Palviscsák-Transz Kft. kútján a legolcsóbb, ahol annak literenkénti összege 556.0 forint.
A legolcsóbb töltőállomás gázolaj tekintetében az Auchan-kút, ahol annak literjét 565.0 forintért tankolhatjuk.
A legdrágább kút most 95-ös benzin és gázolaj tekintetében is az Orlen, ahol előbbit literenként 587.0 forintért vásárolhatjuk meg, utóbbit pedig 591.0 forintért.
