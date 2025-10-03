Nagyobb lesz az árcsökkenés a kutakon, mint eddig

Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj

Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, míg a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken.

Habár mára nem jelentett be változást a Mol, mégis csökkentette a kiskereskedelmi árait 3-3 forinttal.

Ennek fényében a mai napon a következő átlagárakkal találkozhatunk:

95-ös benzin: 588 Ft/liter

Gázolaj: 592 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt kapja a legolcsóbb benzint és gázolajat Miskolcon

A 95-ös benzin jelenleg a Független Benzinkutak Szövetségének egy tagjánál, a Palviscsák-Transz Kft. kútján a legolcsóbb, ahol annak literenkénti összege 556.0 forint.

A legolcsóbb töltőállomás gázolaj tekintetében az Auchan-kút, ahol annak literjét 565.0 forintért tankolhatjuk.

A legdrágább kút most 95-ös benzin és gázolaj tekintetében is az Orlen, ahol előbbit literenként 587.0 forintért vásárolhatjuk meg, utóbbit pedig 591.0 forintért.