Árkorrekcióval indul a hét, így változik a benzin nagykereskedelmi ára

Üzemanyagár-változás

Kedden kisebb árkorrekcióval indul a hét. A benzin nagykereskedelmi ára fog csökkenni bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára viszont változatlan marad.

Ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk:

95-ös benzin: 582 Ft/liter

Gázolaj: 586 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt a legolcsóbb benzint és gázolajat tankolni Miskolcon

Jelenleg mindkét üzemanyag tipus az Auchan töltőállomáson a legolcsóbb, ahol a 95-ös benzint 554.0 forintért, a gázolajat pedig 558.0 forintért tankolhatjuk literenként.

A legdrágább kút mind 95-ös benzin, mind gázolaj tekintetében a Mol, ahol előbbi literjét 583.0 forintért, utóbbiét pedig 586.0 forintért vásárolhatjuk meg.