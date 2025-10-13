október 13., hétfő

3 órája

Árkorrekcióval indul a hét, így változik a benzin nagykereskedelmi ára

Címkék#kút#Miskolc#benzin gázolaj#üzemanyagár#átlagár

Azt is láthatja, hol a legolcsóbb ma az üzemanyag. Így változik a hét elején a benzin és a gázolaj ára a töltőállomásokon.

Boon.hu

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Stagnáltak az utóbbi napokban az árak mind benzin, mind gázolaj tekintetében, az előző héten szinte ugyanazokkal az átlagárakkal találkozhattunk a kutakon.

Így alakul a benzin és a gázolaj ára (A kép illusztráció.)
Fotó: Rákóczy Ádám

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Üzemanyagár-változás

Kedden kisebb árkorrekcióval indul a hét. A benzin nagykereskedelmi ára fog csökkenni bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára viszont változatlan marad.

Ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk:

  • 95-ös benzin: 582 Ft/liter
  • Gázolaj: 586 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt a legolcsóbb benzint és gázolajat tankolni Miskolcon

Jelenleg mindkét üzemanyag tipus az Auchan töltőállomáson a legolcsóbb, ahol a 95-ös benzint 554.0 forintért, a gázolajat pedig 558.0 forintért tankolhatjuk literenként.

A legdrágább kút mind 95-ös benzin, mind gázolaj tekintetében a Mol, ahol előbbi literjét 583.0 forintért, utóbbiét pedig 586.0 forintért vásárolhatjuk meg.

 

