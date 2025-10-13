3 órája
Árkorrekcióval indul a hét, így változik a benzin nagykereskedelmi ára
Azt is láthatja, hol a legolcsóbb ma az üzemanyag. Így változik a hét elején a benzin és a gázolaj ára a töltőállomásokon.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Stagnáltak az utóbbi napokban az árak mind benzin, mind gázolaj tekintetében, az előző héten szinte ugyanazokkal az átlagárakkal találkozhattunk a kutakon.
Üzemanyagár-változás
Kedden kisebb árkorrekcióval indul a hét. A benzin nagykereskedelmi ára fog csökkenni bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára viszont változatlan marad.
Ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk:
- 95-ös benzin: 582 Ft/liter
- Gázolaj: 586 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt a legolcsóbb benzint és gázolajat tankolni Miskolcon
Jelenleg mindkét üzemanyag tipus az Auchan töltőállomáson a legolcsóbb, ahol a 95-ös benzint 554.0 forintért, a gázolajat pedig 558.0 forintért tankolhatjuk literenként.
A legdrágább kút mind 95-ös benzin, mind gázolaj tekintetében a Mol, ahol előbbi literjét 583.0 forintért, utóbbiét pedig 586.0 forintért vásárolhatjuk meg.
