Így alakul hétvégén a benzin és a gázolaj ára

Üzemanyagár-változás szombaton

A héten szombaton sem fognak változni a hazai beszerzési árak, és az elmúlt napokban a kiskereskedelmi árak sem változtak a kutakon. Így napok óta az alábbi átlagárakon tankolhatunk a töltőállomásokon:

95-ös benzin: 582 Ft/liter

Gázolaj: 586 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt kapja a legolcsóbb benzint és a gázolajat Miskolcon

Jelenleg a 95-ös benzin és a gázolaj is az Auchan töltőállomáson a legolcsóbb, ahol előbbi 554.0, utóbbi pedig 558.0 forintba kerül literenként.

A legdrágább kút most mindkét üzemanyagtípus tekintetében a Mol, ahol a 95-ös benzin literenkénti ára 583.0 forint, míg a gázolajé 586.0 forint.