Így alakul hétvégén a benzin és a gázolaj ára

Ezeken a kutakon lehet a legolcsóbban tankolni ma. Azt is mutatjuk, hogyan alakulnak a hétvégén az árak benzin és gázolaj tekintetében.

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A benzint és a gázolajat is napok óta ugyan azon az áron tankolhatjuk, mivel a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi árak sem változtak. Mutatjuk, mi vár a hétvégén:

Így változik hétvégén a benzin és a gázolaj ára (A kép illusztráció)
Üzemanyagár-változás szombaton

A héten szombaton sem fognak változni a hazai beszerzési árak, és az elmúlt napokban a kiskereskedelmi árak sem változtak a kutakon. Így napok óta az alábbi átlagárakon tankolhatunk a töltőállomásokon:

  • 95-ös benzin: 582 Ft/liter
  • Gázolaj: 586 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt kapja a legolcsóbb benzint és a gázolajat Miskolcon

Jelenleg a 95-ös benzin és a gázolaj is az Auchan töltőállomáson a legolcsóbb, ahol előbbi 554.0, utóbbi pedig 558.0 forintba kerül literenként.

A legdrágább kút most mindkét üzemanyagtípus tekintetében a Mol, ahol a 95-ös benzin literenkénti ára 583.0 forint, míg a gázolajé 586.0 forint.

 

