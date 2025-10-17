Újra csökkennek az árak a benzinkutakon

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Üzemanyagár-változás

A héten pénteken csökkennek az üzemanyagárak. A 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal, míg a gázolajé bruttó 3 forinttal lesz kevesebb.

Ma a következő átlagárakkal találkozhatunk:

95-ös benzin:581 Ft/liter

Gázolaj: 586 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhatja a legolcsóbb benzint és gázolajat Miskolcon

Ma még mindig az Auchan töltőállomás a legolcsóbb, ahol a 95-ös benzin literenkénti ára 551.0 forint, a gázolajé pedig 558.0 forint.

A legdrágább töltőállomás pedig most a Mol, ahol a 95-ös benzin literjét 582.0 forintért, a gázolajét pedig 587.0 forintért vásárolhatjuk meg.