Újra csökkennek az árak a benzinkutakon
A hétvégén ismét lefelé mozdulnak az üzemanyagárak. Mind benzin, mind gázolaj tekintetében kevesebbet kell majd fizetnünk a benzinkutakon.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A múlt héten többnyire változatlan árakon tankolhattunk, majd ennek a hétnek a közepén történt egy kisebb árkorrekció. Most pedig a hét végén jó hírrel szolgálhatunk, ugyanis a benzin és a gázolaj is olcsóbb lesz.
Üzemanyagár-változás
A héten pénteken csökkennek az üzemanyagárak. A 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal, míg a gázolajé bruttó 3 forinttal lesz kevesebb.
Ma a következő átlagárakkal találkozhatunk:
- 95-ös benzin:581 Ft/liter
- Gázolaj: 586 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt tankolhatja a legolcsóbb benzint és gázolajat Miskolcon
Ma még mindig az Auchan töltőállomás a legolcsóbb, ahol a 95-ös benzin literenkénti ára 551.0 forint, a gázolajé pedig 558.0 forint.
A legdrágább töltőállomás pedig most a Mol, ahol a 95-ös benzin literjét 582.0 forintért, a gázolajét pedig 587.0 forintért vásárolhatjuk meg.
