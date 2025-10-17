Újra csökkennek az árak a benzinkutakon

október 17., péntek

A hétvégén ismét lefelé mozdulnak az üzemanyagárak. Mind benzin, mind gázolaj tekintetében kevesebbet kell majd fizetnünk a benzinkutakon.

Boon.hu

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A múlt héten többnyire változatlan árakon tankolhattunk, majd ennek a hétnek a közepén történt egy kisebb árkorrekció. Most pedig a hét végén jó hírrel szolgálhatunk, ugyanis a benzin és a gázolaj is olcsóbb lesz.

Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is (A kép illusztráció)
Fotó: Takács József

Üzemanyagár-változás

A héten pénteken csökkennek az üzemanyagárak. A 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal, míg a gázolajé bruttó 3 forinttal lesz kevesebb.

Ma a következő átlagárakkal találkozhatunk:

  • 95-ös benzin:581 Ft/liter
  • Gázolaj: 586 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhatja a legolcsóbb benzint és gázolajat Miskolcon

Ma még mindig az Auchan töltőállomás a legolcsóbb, ahol a 95-ös benzin literenkénti ára 551.0 forint, a gázolajé pedig 558.0 forint.

A legdrágább töltőállomás pedig most a Mol, ahol a 95-ös benzin literjét 582.0 forintért, a gázolajét pedig 587.0 forintért vásárolhatjuk meg.

 

