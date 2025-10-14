Ez várható szerdától a benzinkutakon

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Szerdán nem változnak a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak a benzin és a gázolaj tekintetében sem.

Így ma a következő átlagárakkal találkozhatunk:

95-ös benzin: 581 Ft/liter

Gázolaj: 586 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt kapjuk a legolcsóbb benzint és gázolajat Miskolcon

A legolcsóbb kút benzin és gázolaj tekintetében továbbra is az Auchan töltőállomás, ahol előbbi literjét 551.0 forintért, utóbbiét pedig 558.0 forintért tankolhatjuk.

A legdrágább kút pedig most mindkét üzemanyagtípus tekintetében a Mol, ahol a 95-ös benzin literjét 582.0 forintért, a gázolajét pedig 586.0 forintért vásárolhatjuk meg.