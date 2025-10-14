19 perce
Ez várható szerdától a benzinkutakon
Meg is érkeztek a legfrissebb hírek az üzemanyagárakkal kapcsolatban. Mutatjuk, mire számíthatnak az autósok a benzinkutakon, és hogy hol a legolcsóbb tankolni.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A múlt heti stagnálás után a hét elejét egy kisebb árkorrekcióval kezdtük és a gázolaj ára lett kevesebb bruttó 3 forinttal, míg a benzin ára változatlan maradt.
Árkorrekcióval indul a hét, így változik a benzin nagykereskedelmi ára
A legfrissebb információk
Szerdán nem változnak a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak a benzin és a gázolaj tekintetében sem.
Így ma a következő átlagárakkal találkozhatunk:
- 95-ös benzin: 581 Ft/liter
- Gázolaj: 586 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt kapjuk a legolcsóbb benzint és gázolajat Miskolcon
A legolcsóbb kút benzin és gázolaj tekintetében továbbra is az Auchan töltőállomás, ahol előbbi literjét 551.0 forintért, utóbbiét pedig 558.0 forintért tankolhatjuk.
A legdrágább kút pedig most mindkét üzemanyagtípus tekintetében a Mol, ahol a 95-ös benzin literjét 582.0 forintért, a gázolajét pedig 586.0 forintért vásárolhatjuk meg.
